Jogurtové pochutnání. Zdravé a chutné svačinky do školy i do práce

, aktualizováno

Ať už každé ráno dumáte nad tím, co dát potomkovi do školy k svačině, aby to zase nedonesl domů, nebo patříte k těm, koho v práci pravidelně přepadává mlsná, potřebujete možná novou kulinární inspiraci. Máme pro vás rovnou tři, které váš problém snadno vyřeší. Jejich společným jmenovatelem je jogurt.