Bohužel však nestačí konzumovat běžný kysaný výrobek. Je nutné dát si jogurt s modifikovanými laktobakteriemi, které doktor Hammarström a jeho kolegové vypěstovali.Na druhé straně tento vědecký tým prostřednictvím pokusů s krysamii zjistil, že konzumace upraveného jogurtu zřetelně sníží množství bakterií Streptococcus mutans v ústech. Efekt byl u krys patrný ještě týden poté, co přestaly jogurt dostávat.Švédští vědci tuto zprávu otiskli v listě Nature Biotechnology. Nyní mají začít testy s lidskými dobrovolníky - zavedení nového jogurtu do prodeje ovšem patrně ještě několik let potrvá.