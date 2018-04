Jogurt není jen dieta, ale také dobrota. Zkuste hříšný ovocný dezert

Jogurtovo-smetanový dort s ovocem

Množství: na 1 dortovou formu

1 plátek dortového korpusu

1 větší pomeranč

240 g bílého jogurtu

215 g smetany ke šlehání

15 g sypké želatiny

1 větší citron

150 g moučkového cukru

1 balíček vanilkového cukru

1 ztužovač šlehačky



na ozdobu 500-600 g ovoce

1. Dortovou formu o průměru 26 cm vyložíme dortovým korpusem. Bílý jogurt promícháme s cukrem. Polovinu smetany ušleháme dotuha.

2. Do misky vymačkáme šťávu z citronu a pomeranče, nasypeme do ní želatinu a necháme rozpustit. Do oslazeného jogurtu vmícháme po částech rozpuštěnou želatinu.

3. Když začne hmota tuhnout, vmícháme do ní šlehačku. Vzniklý hladký krém nalijeme na korpus, uhladíme a dáme do chladničky nejméně na 4 hodiny ztuhnout.

4. Druhou smetanu s vanilkovým cukrem a ztužovačem vyšleháme dotuha. Ztuhlý dort vyjmeme z ledničky, sundáme obvod formy a na povrch rozetřeme šlehačku. Nakonec jogurtový dort ozdobíme podle fantazie rozkrájeným ovocem.

Tip: Vyzkoušejte třeba kombinaci kiwi, mochyně, ananasu, liči a jahod nebo hroznového vína.

Jogurtový dezert s borůvkami

Množství: pro 4 osoby

240 g bílého jogurtu

4-5 lžiček medu

1 balení piškotů

šlehačka ke šlehání na ozdobu

200 g borůvek

1. Na dno čtyř misek vyskládáme vrstvu piškotů. Na ně postupně rozetřeme vrstvu jogurtu, pokapeme lžičkou medu, naskládáme ovoce, potom další vrstvu piškotů, znovu rozetřeme jogurt, pokapeme medem, přidáme ovoce a takto pokračujeme až po okraj misky.

2. Připravený dezert dáme vychladit do ledničky.

3. Vychlazené dezerty vyklopíme nebo necháme v miskách, ozdobíme šlehačkou a čerstvým ovocem a ihned podáváme.

Tip: Vyzkoušejte jogurt Activia bílá Zrající v kelímku, který má hustou konzistenci a jemně nakyslou chuť.