Jogínka: Přála bych si zůstat v pozici lotosového květu libovolně dlouho

0:43 , aktualizováno 0:43

Učitelkou jógy a praktikantkou čínské medicíny je Andrea Smékalová už deset let. Cvičila s těhotnými a s dětmi a nyní učí i dynamičtější typ jógy. "Co se v klasické hathajóze dělá pomalu, to ve vinyasa józe skokem," popisuje rozdíl.