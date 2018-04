Jóga všedního dne

Jakási stařenka chodila sehnutá k zemi a zoufale něco hledala. Uviděl ji mladík ze sousedství a zeptal se: "Ztratila jste něco, babičko?"

"Ale, chlapče," povídá babka, "ztratila jsem svou jedinou jehlu a nemohu ji najít."

"Jděte si odpočinout, babičko, já se vám po ní podívám," nabídl se hodný soused.

Stařenka poděkovala, zašla do domku a mladík se pustil do hledání. Hledal, hledal, jehla nikde. Celý zchvácený vešel dovnitř: "Kde jste tu jehlu vlastně ztratila, babičko?"

"Ale tady doma, hochu!"

"A proč jste ji tedy hledala venku?"

"Protože venku je víc světla a uvnitř mám tmu."

Mladík zažehl lampu a za chvíli jehlu našel.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Skryté síly v člověku

"Nehledejme pomoc venku. Klenoty leží uvnitř nás. Pokud o nich nevíme, ztratili jsme je uvnitř a uvnitř je musíme hledat, jinak se budeme chovat jako pošetilá stařenka ze známého podobenství," píše v jedné ze svých knih indický mistr jógy Paramhans svámí Mahéšvaránanda.

Nestavte se na hlavu

Mnozí příslušníci euroamerické civilizace si jógu představují jako soubor krkolomných cviků se záhadnými - pro někoho pochybnými, pro jiného zázračnými - účinky.

"Fyzická jógová cvičení se v Evropě začala využívat v 60. letech," říká pražská cvičitelka jógy Jana Procházková. "V té době byla u nás známa především takzvaná Rišikéšská sestava, což je dvanáct poloh neboli ásán zakončených stojem na hlavě."

Hlavní problém byl tehdy v tom, že jóga byla zúžena na pouhé cvičení, přičemž někteří lidé nebyli na složité ásány vůbec připraveni, takže kýženého blahodárného účinku na tělo i duši mnohdy nedosáhli.

"Evropané nebo Američané na rozdíl od Indů hledají ve všem přesné definice a návody. Proto při setkání východní nauky, jakou je jóga, a západního myšlení hrozí vážná nedorozumění, která vedou až k představě, že ,cvičit jógu' znamená několik hodin denně sedět a meditovat nebo stát na hlavě," říká Jan Hlaváček, který před dvaceti lety založil jógové centrum ve Žďárci u Skutče.

Na míru západnímu světu

Výše citovaný Paramhans svámí Mehéšvaránanda, kterému jeho žáci někdy říkají krátce Svámídží, dostal v roce 1972 od svého guru (učitele) pokyn, aby se vydal do Evropy. Strávil tu dlouhý čas a dobře poznal západní způsob života s jeho zvyklostmi i problémy. To ho inspirovalo k vytvoření speciálního systému jógy, nazvaného "Jóga v denním životě", který je šitý přesně na míru západního člověka.

"Svámídží ví, že je pro nás Evropany nejpřijatelnější přistupovat ke všemu systematicky, po jednotlivých lekcích, jako třeba k výuce jazyka nebo matematiky, a chce nám to umožnit," soudí cvičitelka Procházková.

Tento systém tedy nepředpokládá, že by měl někdo čas šest hodin denně cvičit nebo meditovat či že by si mohl výrazně upravit denní režim. Proto se takovou jógou může inspirovat profesionální sportovec zrovna tak jako řidič kamionu či žena v domácnosti.

Hledejte uvnitř...

Svámídží vytvořil cosi jako učebnici, která obsahuje soubor ásán rozdělený do osmi navazujících dílů, přičemž obtížné ásány Rišikéšské sestavy jsou na řadě až jako páté, po dvou letech cvičení. Na omylu je však každý, kdo si představuje, že "dělat jógu" znamená pouze zvládnout všechny cviky.

"Jóga je pro mne celkový styl života," říká pětadvacetiletý Marek Bohdálek, který pracuje jako masér a józe se věnuje asi sedm let. "Podle mě jde především o to, aby člověk lépe poznal sám sebe po tělesné i duševní stránce a naučil se podle toho co nejlépe žít. Někomu stačí, když ho díky jógovým technikám přestanou bolet záda, ale je škoda u toho skončit."

Někdo si zkrátka může mnoho let lámat kosti nad učebnicí jógy, a nepochodí líp než ona stařenka. S radou "hledejte uvnitř" a podobenstvím o babce se však nemůže žádný správný Evropan spokojit. Bude se ptát: "Jak mám poznávat své tělo, když nejsem doktor? Co mám vůbec hledat? A jaké světlo mám vlastně rozsvěcovat?" V koutku duše se pak bude bát, že "světlem" je beztak míněno nějaké náboženství.

Cestou do práce i doma u dřezu

"Způsobů, jak lépe poznat sám sebe, nabízí jóga mnoho a jsem přesvědčen, že si z nich dobře vybere hluboce věřící stejně jako ateista," tvrdí Jan Hlaváček.

K nejjednodušším postupům "sebepoznávání", které může zkusit každý ještě před samotným nácvikem jednotlivých ásán, patří dechová cvičení a cvičení koncentrace. Tyto metody jsou založeny na uvědomování činností, které každý jinak dělá naprosto automaticky. Zkuste se někdy na chvíli soustředit jen na svůj dech, dýchat různými způsoby (zhluboka, povrchově, nadechovat do břicha, do hrudníku...) a pak zase pozorovat, "jak to dýchá". Jednak je to poměrně účinný způsob relaxace, ale hlavně si uvědomíte, co se vlastně při každém nádechu a výdechu ve vašem těle odehrává. Po takové průpravě se vám navíc určitě nestane, že při jógových ásánách zapomenete správně dýchat, což je nejčastější začátečnická chyba.

Zpočátku je dobré vyhradit si pro dechová cvičení pár minut času, kdy vás nic nerozptyluje. Později, když už vám soustředění nečiní problémy, je můžete dělat téměř kdykoliv: zpříjemní dlouhou cestu do zaměstnání, nudnou poradu, frontu v supermarketu, mytí nádobí...

Chvilku klidu do ranního spěchu

Komu nevadí ranní vstávání, může si zkusit ještě o půl hodinky přivstat. Kdo je opačný typ, nechť se klidně spokojí s pěti až deseti minutami. Smyslem je, aby ráno nezačínalo zběsilým úprkem do koupelny ani zprávami z rádia. Můžete si zacvičit, máte-li chuť - pokud ne, lze ležet se zavřenýma očima a soustředit se na dech. Jestliže byste nejspíš zas usnuli, raději se posaďte a bez rádia a bez kávy přemýšlejte o tom, co vás čeká, co je pro vás nejdůležitější a co můžete udělat pro to, aby všechno dopadlo dobře. A když se bojíte, že to dopadne špatně, zkuste ten strach jednoduše "rozdýchat".

Cestou do zaměstnání si uvědomte, jak jdete a jak sedíte, a myslete na to, aby vám při tom bylo příjemně. Vnímáte-li každodenní cestu do práce spíše jako boj - s časem, se sebou i se spolucestujícími - zkuste přijít na to, proč, zda by se s tím nedalo něco dělat.

I pracovní dobu můžete využít, ať už vás práce baví, nebo ne. Vyjděte z předpokladu, že všechno má nějaký smysl: není-li právě nabíledni, snažte se ho vypátrat.

"Například to, že si nerozumíte s kolegou, se kterým máte pracovat na důležitém úkolu, nemusí být jen komplikace," uvádí příklad Hlaváček. "V takové situaci se můžete naučit hodně věcí důležitých pro život. Navíc když budete přemýšlet o tom, proč si právě s tímhle chlapíkem nerozumíte, dozvíte se leccos i o sobě. Třeba zjistíte, že spolupracovat s vámi taky není žádný med."

Cílem není vrcholové foto

"Odpočinout si i přes den jsem se naučila teprve nedávno právě díky józe," přiznává pětadvacetiletá studentka biologie Jarmila Ševčíková. "Aby bylo jasno: jógín ze mě asi nikdy nebude, k přesazování východních nauk na západ jsem ostatně skeptická. Objevila jsem ale jednu báječnou věc, která se jmenuje jóganidra. Je to takový spánek-nespánek, víceméně relaxace, kterou dělám podle speciální kazety s hudbou a instrukcemi. Když třeba přijdu z jedné zkoušky a druhý den mám další, pustím si ji a za tu půlhodinku jsem fakticky zase fit. Pravda, někdy při tom usnu, ale na oné kazetě se koneckonců doslova říká: ,Nespěte, ale také se spánkem nebojujte...'"

"Jóga vůbec není od toho, aby si kdokoli činil jakékoliv násilí," souhlasí cvičitelka Procházková. "Naopak - měl by najít přesně takový způsob života, který právě jemu vyhovuje. Nic špatného nevidím ani na tom, že ji někdo pěstuje ,rekreačně'. Ráda přirovnávám jógu ke vzácnému drahokamu, který je na vrcholu vysoké hory. Můžete k němu jít různě obtížnými cestami, různými technikami, sami nebo s něčí pomocí, a třeba na ten vrchol dojdete. Možná jste se však vydali cestou, která tam vůbec nevede, ale copak to vadí? Ta cesta přece může být krásná sama o sobě. Ostatně, do hor také nechodíte jen proto, abyste vysupěli na vrchol."



Jógové techniky

- cvičení ásán

- relaxace a jóganidra (jógový spánek)

- cvičení koncentrace

- pránajáma (dechová cvičení)

- meditace

- studium

- cvičení kladného myšlení

- pročišťovací techniky spojené se stravou

Základní jógové ásany

Následující návod zahrnuje úvodní část prvního dílu metodické řady Paramhans Svámí Mahéšvaránandy. Pokud nemáte výraznější zdravotní problémy, můžete je zkoušet sami bez pomoci cvičitele. Ke složitějším ásanám je vhodné přistoupit teprve po čtyřech až šesti týdnech cvičení této části.

Cvičte na podložce na zemi (měkký nebo pružný podklad není vhodný). Oblečte se co nejpohodlněji, odložte hodinky, šperky a obuv.

Ke straně 18:

Sarva Hita Ásany

1. část

Základní postavení pro všechny cviky 1. části

Sedněte si na podložku s nataženýma nohama, ruce zlehka položte na stehna. Vyrovnejte páteř, ale seďte uvolněně, ne strnule.

Předkloňte se mírně dopředu, zakloňte se lehce dozadu, ukloňte se doprava a doleva a najděte si optimální polohu, v níž vydržíte sedět vzpřímeně s co nejmenším napětím.

Uvolňování šíje

Dlaně opřete těsně za tělem, prsty směřují dozadu.

Variace A

S výdechem nechte hlavu volně klesnout doleva, až se ucho přiblíží k rameni. (Nezvedejte rameno, nestáčejte hlavu.)

S nádechem hlavu pomalu zvedněte a nechte obdobně klesnout k druhému rameni.

Opakujte desetkrát střídavě vlevo a vpravo v rytmu dechu. Pociťujete protažení uvolňujících se krčních svalů.

Variace B

S výdechem nechte hlavu volně klesnout, až se brada dotkne hrudní kosti.

S nádechem zvedněte hlavu a volně přejděte do záklonu. Opakujte desetkrát střídavě vpřed a vzad v rytmu dechu. Pociťujete protažení svalů střídavě na přední straně krku při záklonu a na šíji i podél páteře při předklonu.

Variace C

S výdechem nechte hlavu klesnout k hrudníku a zavřete oči.

S nádechem kružte hlavou přes jedno rameno dozadu.

S výdechem pokračujte v pohybu hlavou přes druhé rameno dopředu.

Opakujte desetkrát střídavě doleva a doprava. Dostaví-li se pocit závrati, cvičení přerušte.

Účinek

Cvičení uvolňuje šíji a posiluje krční svalstvo.

Ke straně 20:

Protahování páteře úklonem

Ruce založte v týl a propleťte prsty, lokty tlačte co nejvíc dozadu.

S výdechem se ukloňte trupem doleva. Nepředklánějte se (čistý úklon do strany) ani nezvedejte opačnou hýždi z podložky.

S nádechem se vrátíte do vzpřímeného sedu.

S výdechem se ukloňte stejným způsobem doprava.

S nádechem se vraťte do výchozí polohy.

Opakujte pětkrát.

Pociťujete, jak se zvyšuje rozsah pohybu páteře v úklonu. Na závěr se uvolněte v lehu na zádech.

Účinek

Cvičení působí na nejhlubší svalové skupiny krční, hrudní a bederní páteře, uvolňuje kontraktury a zvyšuje pohyblivost páteře.

Ke straně 22:

Křížení paží nad hlavou

Upažte, dlaně směřují dolů.

S nádechem vzpažte (dlaně směřují vpřed) a zkřižte protažené paže nad hlavou; trup vytáhněte co nejvíc vzhůru.

S výdechem se vrátíte do upažení.

Opakujte desetkrát.

Účinek

Cvičení uvolňuje ramenní klouby, posiluje zádové svalstvo a postranní svaly trupu. Při správném provádění upravuje vadné kyfotické držení těla a působí preventivně proti vzniku kulatých zad.

Protáčení trupu

S nádechem opřete dlaně těsně za tělem o podložku, prsty směřují dozadu.

S výdechem protáčejte vzpřímený trup doleva, brada směřuje k rameni, pohled přes levé rameno dozadu.

S nádechem se vraťte do výchozího postavení.

S výdechem proveďte totéž doprava.

S nádechem se vraťte do výchozího postavení.

Opakujte desetkrát.

Na závěr se uvolněte v lehu na zádech.

Účinek

Cvičení působí na hlubokou vrstvu zádových svalů, zpružňuje páteř po celé délce, působí příznivě na trávicí systém a ledviny.

Ke straně 24:

Procvičování prstů rukou

Předpažte, dlaně směřují dolů.

Prsty roztáhněte do širokého vějíře a co nejvíc napněte.

Sevřeme ruce pevně v pěst s palcem uvnitř.

Opakujte desetkrát.

Účinek

Cvičení napomáhá prokrvit dlaně a prsty a má příznivý účinek na klouby prstů.

Procvičování zápěstí

Variace A - Kroužení v zápěstí

Předpažte, dlaně směřují dolů, ruce sevřete v pěst s palcem uvnitř.

Kružte pěstmi v zápěstí zvenku dovnitř. Opakujte desetkrát.

Účinek

Cvičení uvolňuje zápěstní klouby, zvyšuje krevní oběh v pažích a posiluje jejich svalstvo.

Variace B

Klopení rukou v zápěstí.

Předpažte, dlaně směřujte dolů.

Střídavě klopte a zvedejte ruce v zápěstí. Opakujte desetkrát.

Účinek

Cvičení uvolňuje zápěstí a posiluje svalstvo paží.

Variace C - Vytáčení rukou v zápěstí

Předpažte a ohněte ruce v zápěstí tak, že svírají s pažemi pravý úhel (dlaně směřují dopředu).

V této poloze vytáčejte dlaně střídavě dovnitř a ven.

Opakujte desetkrát.

Na závěr se uvolněte v lehu na zádech.

Účinek

Cvičení uvolňuje a procvičuje zápěstní klouby, prokrvuje paže.

Ke straně 26:

Ohýbání paží

Variace A

Předpažte, dlaně směřují vzhůru.

S nádechem ohněte paže v lokti a položte špičky prstů na ramena.

S výdechem vraťte paže do předpažení.

Opakujte desetkrát.

Účinek

Cvičení působí příznivě na loketní klouby a svaly paží.

Ke straně 28:

Variace B

Upažte, dlaně směřují vzhůru, paže tlačte lehce dozadu.

S nádechem ohněte paže v lokti a položte špičky prstů na ramena.

S výdechem vraťte paže do upažení.

Opakujte desetkrát.

Ke straně 30:

Vytahování paží do vzpažení

Upažte a ohněte paže v loktech tak, aby se prsty dotýkaly ramen, lokty tlačte dozadu.

S nádechem vzpažte (dlaněmi dovnitř), vytáhněte trup co nejvýš.

S výdechem položte špičky prstů zase na ramena.

Opakujte desetkrát.

Účinek

Cvičení zvyšuje pohyblivost loketních a ramenních kloubů. Protahuje a posiluje svalstvo horních končetin a svalů mezi lopatkami.

Kroužení rameny

Upažte a položte špičky prstů na ramena.

Lokty opisujte co největší kruhy: s nádechem dopředu a vzhůru, s výdechem dozadu a dolů.

Opakujte desetkrát.

Totéž proveďte obráceným směrem: s nádechem dozadu a vzhůru, s výdechem dopředu a dolů.

Opakujte desetkrát.

Na závěr se uvolněte v lehu na zádech.

Účinek

Cvičení zvyšuje pohyblivost ramenních kloubů, uvolňuje ztuhlou šíji a ramena, posiluje ochablou vrstvu zádových svalů, protahuje prsní svaly.

Ke straně 32:

Tahání lana

S nádechem vzpažte levou paži a sevřete ruku v pěst, palec v dlani.

S výdechem táhnete v předpažení paži dolů, jako bychom chtěli lanem stáhnout těžké břemeno; všechny svaly paže jsou napnuté. Druhá paže leží zcela uvolněná, bez napětí.

Totéž cvičte s pravou paží.

Opakujte desetkrát.

Pociťujete střídavé napětí v pažích (při tahu dolů) a následné uvolnění.

Účinek

Cvičení prokrvuje a zpevňuje svaly paží i trupu. Střídavá relaxace paží cvičí naši pozornost a schopnost sebekontroly.

Mlýnek

Předpažte a propleťte prsty; paže jsou po celou dobu cvičení natažené, neohýbejte je v loktech.

S výdechem se předkloňte s rovnými zády, vytáhněte se z pánve, aby se bederní páteř udržela v protažení, pohled směřuje dopředu.

S nádechem kružte trupem a pažemi do strany a dozadu.

S výdechem pokračujte v krouživém pohybu na druhou stranu a dopředu.

Opakujte desetkrát jedním směrem a desetkrát v protisměru.

Účinek

Cvičení působí příznivě při ischiatických potížích, zvyšuje pohyblivost kyčelních kloubů, posiluje břišní a hýžďové svaly. Pohyb v rytmu dechu působí příznivě na psychiku.

Ke straně 34:

Veslování

Variace A

Dlaně položte vedle kolen na podložku.

S nádechem sevřete ruce v pěst (palec pevně tiskněte v dlani) a táhnete je těsně nad zemí dozadu. Současně se s rovnými zády zaklánějte.

Pokračujeme v pohybu rukou těsně při těle až do vzpažení, pak pěsti otevřete.

S výdechem přejděte plynule do hlubokého předklonu v předpažení, až se dlaně octnou v úrovni chodidel, paty protlačte od těla.

S nádechem táhněte ruce (opět se sevřenými pěstmi) podél nohou až ke kolenům a dál pokračujeme v záklonu do vzpažení.

Opakujeme desetkrát.

Variace B

Ruce položte vedle kolen dlaněmi vzhůru.

S výdechem proveďte hluboký předklon s rovnými zády, ruce táhněte podél nohou až do předpažení.

S nádechem zvedněte trup do sedu a natažené paže do vzpažení, tam sevřete ruce v pěst a přejděte do záklonu, pěsti přitom táhněte těsně při těle dolů.

S výdechem přecházejte plynule do předklonu s rovnými zády, otevřete pěsti a pokračujte v pohybu.

Opakujte desetkrát.

Na závěr se uvolněte v lehu na zádech.

Účinek

Cvičení posiluje břišní a hýžďové svaly, svaly paží a svaly kolem lopatek, zvětšuje pohyblivost ramenních a kyčelních kloubů.

Poloviční motýlek

Variace A

Ohněte pravou nohu a koleno vytočte vně, nárt položte na levé stehno co nejblíž k tříslu, levou rukou uchopte prsty pravé nohy.

Pravou rukou střídavě jemně stlačujte pravé koleno k podložce a tlak uvolněte. Pohyb nesmí vyvolat bolest.

Tentýž cvik proveďte druhou nohou.

Opakujte desetkrát.

Variace B

Proveďte totéž cvičení, ale v předklonu uchopte levou rukou prsty natažené levé nohy.

Stejně cvičte s pravou rukou a pravou nohou.

Opakujte desetkrát.

Účinek

Cvičení výrazně uvolňuje kyčelní klouby a je vhodnou přípravou na všechny pozice v sedu se zkříženýma nohama.

Ke straně 38:

Přitahování kolena k trupu

Pravou nohu lehce zvedněte několik centimetrů nad podložku a prsty rukou propleťte v podkolení (trup zůstává po celou dobu cvičení vzpřímen).

S výdechem pokrčte pravou nohu (špička je napnutá, směřuje dolů) a přitáhněte stehno k trupu, až se nos nebo čelo dotkne kolena.

S nádechem vraťte nohu do výchozí polohy.

Opakujte desetkrát pravou a desetkrát levou nohou.

Účinek

Cvičení zvětšuje rozsah pohybu kolenních a kyčelních kloubů, působí příznivě na ischiatický nerv a trávicí systém.

Procvičování prstů nohou

Opřete dlaně za tělem, prsty směřují dozadu. Chodidla svírají po celou dobu s bércem pravý úhel.

Přitáhněte prsty nohou směrem k trupu a roztáhněte je co nejvíc do vějíře.

Sklopte prsty směrem k chodidlům a pevně je sevřete.

Opakujte desetkrát.

Účinek

Cvičení zvyšuje pohyblivost prstů nohou, zpevňuje nožní klenbu, provádí masáž chodidel, povzbuzuje krevní oběh v dolních končetinách.

Ke straně 40:

Klopení a přitahování chodidel

Opřete dlaně za tělem, prsty směřují dozadu.

Vztyčte chodidla a přitáhněte je směrem k bércům.

Sklopte chodidla a přitáhněte je co nejblíž k podložce, napněte špičky.

Opakujte desetkrát.

Účinek

Cvičení zpružňuje a zpevňuje kotníky, protahuje svaly lýtek a chodidel, povzbuzuje návrat žilní krve v hlubokých žilách bérce. Působí preventivně proti křečovým žilám.

Kroužení v kotnících

Opřete dlaně za tělem o podložku, prsty směřují dozadu.

Kružte chodidly desetkrát doleva a desetkrát doprava nejprve snožmo, pak mírně roznožmo, nejprve dovnitř a ven, pak obráceně.

Účinek

Stejný jako u předchozího cvičení.

Protáčení kotníků

Ohněte levou nohu, koleno vytočte vně, lýtko položte na pravé stehno a držte je levou rukou.

Pravou rukou uchopte prsty levé nohy a kružte chodidlem (s co největším rozsahem pohybu v kotníku).

Opakujte desetkrát jedním směrem a desetkrát v protisměru, nejprve levou nohou, pak pravou.

Na závěr se uvolněte v lehu na zádech.

Účinek

Cvičení působí příznivě na kotníky a drobné klouby nožní klenby, zlepšuje rozsah pohybu v kotnících.

PRAMEN: Paramhans Svámí Mahéšvaránanda: Jóga v denním životě