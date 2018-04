Jóga - uvolnění těla i mysli

Být myšlenkou v činnosti!



Jsou různé druhy jógového cvičení např.: Prstová jóga, Oční jóga, Hatajóga, Powerjóga, Tantra-jóga, Pilates atd…Ale jóga je jen jedna a je pouze tolik druhů, kolik je cvičenců. Důležité při cvičení jógy je vnitřní soustředění se na prováděný cvik. Jakékoliv rozrušení nebo nepatřičná myšlenka odvede mysl od toho, co právě děláme, a rozbije harmonii těla, mysli a činnosti.

Už staří mistři bojových umění pochopili, že ideální je cesta sjednocení práce obou mozkových hemisfér (levá - myšlení a paměť, pravá - pohyb a rovnováha).

Pokud na daný cvik - pohyb myslíme, zanechá hlubší déle trvající stopu ve „svalové paměti“ těch svalů, které jsou za pohyb zodpovědné (imaginace, autosugesce, psychologická anabolizace).

Naučit se správně dýchat ve správný čas do správného místa, je to nejlepší, co můžeme pro sebe udělat…Při každé činnosti, při každém cvičení je správné a dostatečné dýchání hlavním faktorem úspěšnosti vašeho snažení…

Správné dýchání znamená odstranit napětí v žaludku, nepružný hrudní koš, zatuhlou bránici a páteř (jako základ pohybové soustavy…).

Při každém cvičení je základem úspěchu pružnost těla (svalů, páteře atd.): kontrakce - tonus - relaxace. Dýchání je nejzákladnějším životním faktorem. Přívod kyslíku krví k buňkám, ale i odvod odpadu oxidu uhličitého, který se čistí v plicích…

Prvenství výdechu

Příjem energie do těla: správné dýchání, kvalitní vyvážená strava, dostatečný pitný režim, sexuální energie, vesmírná přírodní energie, mentální energie, relaxace uvolnění

Zásady zdravého života a uzdravování: správné dýchání, relaxace a uvolnění, imaginace, detoxikace, posilování imunity