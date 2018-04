Děti lze zklidnit jógou, meditací i speciální mobilní aplikací

Zatímco část rodičů a učitelů si stěžuje na roztěkanost a nesoustředěnost dnešních dětí, někteří z nich se rozhodli hledat nápravu. Hledají aktivity a techniky, které pomohou dětem uvolnit se, vyčistit si hlavu a pozitivně se naladit. Tyto schopnosti totiž dětem budou užitečné nejenom v dětství a dospívání, ale hodit se jim budou i při náročných zkouškách a v budoucím zaměstnání.

Rodiče i školy se proto čím dál více zajímají o jógu, meditaci a dechová cvičení, která pomáhají ke zklidnění mysli a uvědomění si přítomného okamžiku. Výzkumy bylo prokázáno, že jóga pomáhá ke zlepšení mnoha aspektů lidského života včetně psychické pohody. Právě proto by mohla být přínosná právě pro děti, které se teprve učí zacházet se svými emocemi a občas si s nimi neví rady.

Malí jogíni

Poslední dobou se množí hodiny jógy určené speciálně pro děti. A nyní dokonce i takové, které jsou zaměřeny na předškoláky i batolata. Pokud byste se svým dítětem rádi vyzkoušeli jógu, stačí se zapsat na jeden z mnoha kurzů, ale cvičit můžete i podle knížek a DVD nebo podle pořadů na dětském televizním kanálu.

Lali jóga - pozice kobry

„Jóga obsahuje spoustu cviků a pokročilých technik, které vůbec nejsou pro děti vhodné, ale také mnoho pozic a jednoduchých dechových cvičení, jež zvládnou i malá miminka a děti v batolecím věku. Pokud budeme jógou nazývat vědomý pohyb s respektováním možností vlastního těla, lze začít téměř od narození. Například položením miminka na bříško, kdy správnou oporou a zvedáním hlavičky cvičí pozici kobry a vývojově se připravuje na další pozice, třeba když se o několik měsíců později odtlačením od dlaní postaví na čtyři do pozice kočky a pak zvednutím zadečku do pozice psa hlavou dolů,“ vysvětluje Hanka Luhanová, zakladatelka Lali jógy a propagátorka dětské jógy v Česku.

Meditace a všímavost

Dalším oblíbeným způsobem snížení stresu a zklidnění jsou dechová cvičení a meditace, které bývají součástí hodin jógy. Právě s meditací a tréninkem všímavosti (v angličtině mindfulness) se podle mnohých pojí méně stresu a spokojenější život. A i když se vám klidná meditace může zdát pro neposedné děti nevhodná, opak je pravdou. To dokazuje zkušenost z baltimorské školy Roberta W. Colemana. Škola nabízí studentům kroužek Holistické já, jenž se zaměřuje na všímavost a techniky dýchání, které jim pomohou zklidnit se a vyrovnat se s emocemi.

VIDEO: Jóga a meditace zlepšují psychiku dětí

Program je úspěšný, a škola se proto rozhodla vyzkoušet i další krok. Pokud dítě v hodině zlobí a vyrušuje, místo do ředitelny se odebere do místnosti určené k trénování všímavosti. Místnost je příjemně zařízená, najdete v ní třeba měkká světla lamp a barevné polštářky, a je proto ideálním prostředím, kde se děti zklidní, rozdýchají aktuální situaci a uvědomí si, co se děje v jejich hlavách a s jejich těly. Výsledek? Za poslední školní rok nemusela marylandská vzdělávací instituce přistoupit ani k jednomu vyloučení a situace se opakuje i v tomto školním roce. Do programu se navíc zapojují i učitelé, kterým také pomáhá s odbouráváním každodenního stresu a díky tomu k lepší komunikaci s dětmi. Mnohé děti pak s technikami dechu pracují i doma a učí jim své vystresované rodiče.

Výhody všímavosti, tedy zaměření na přítomný okamžik si uvědomili mnozí učitelé i bez hlubší znalosti meditačních technik. Typickým příkladem může být zklidnění celé třídy na začátku hodiny, třeba zavřením očí a několika hlubokými nádechy a výdechy. Učitelé si podle Babble.com pochvalují, že takto strávený čas se rozhodně vyplatí, děti jsou totiž poté v hodině pozornější a mají menší tendence zlobit, vyrušovat a otravovat spolužáky.

„Přiznám se, že v souvislosti s dětmi nerada používám slovo meditace, i když děti školního věku je možné různé meditační techniky učit. Ale jsou to spíše techniky dechové a relaxační, techniky na zlepšení všímavosti, ale i samotné fyzické cvičení, protože pravidelný pohyb je pro psychiku také velmi důležitý. Všechny tyto techniky, pokud jsou pro konkrétní dítě vhodně zvolené, určitě pomůžou a často i zásadně,“ říká Hanka Luhanová. A dodává, že jóga, meditace a všímavost mohou být skvělé při změně zaběhnutých nefunkčních vzorců, ale pokud dítě trápí další problémy, jako jsou úzkost nebo stres, je třeba zaměřit se i na příčinu těchto pocitů. Zároveň varuje, že výuka těchto technik by měla probíhat u zkušeného profesionála, protože jedině tak se dostaví kýžené pozitivní výsledky.

Mobilní aplikace na dechová cvičení

Pokud je vaše dítě plně pohlceno světem virtuální reality nebo je již v pubertálním věku, možná bude trochu obtížnější přesvědčit ho, jak skvělé jsou hodiny jógy nebo meditace. Ale i tak mu můžete dopřát zklidnění díky dechovým cvičením.

Nejnovější generace fitness trackerů se již nezaměřuje jen na výdej kalorií a rychlost tepu, ale dokážou vysledovat i váš dech a dokonce i náladu. Britové již stihli připravit mobilní hru, která se na dechová cvičení zaměřuje nenásilným a hravým způsobem. A rozhodně nejsou jedinými na světě - herní vývojáři se snaží přicházet s tituly, které by zlepšily mentální zdraví dětí a pomohly jim ke zklidnění, ale i odolnosti před psychickými a dalšími životními obtížemi.

Fitness tracker Spire měří kromě kroků a spálených kalorií i to, jak dýcháte a jakou máte náladu.

Britská hra Champions of Shengha má mezi jednotlivými koly zařazeno intermezzo zaměřené na brániční dýchání. Právě hluboké a klidné dýchání až do bránice je podle všeho způsob, jak se zklidnit a uvést do přítomného okamžiku. Hráč by na sobě měl mít monitor napojený na bluetooth nebo fitness tracker, který podle měření změny tepu sleduje, jak hluboký provedený dech je. Čím důkladnější je hráčovo zklidnění a dech, tím více bonusů získá do následujícího kola hry.

Výhodou podobných mobilních her je podle odborníků zejména jejich širší záběr. Zatímco školní hodiny všímavosti, meditace a jóga oslovují spíše dívky, hraní ve virtuálním světě baví obě pohlaví stejně. „Děti záhy začaly mluvit o tom, jak používají dechové techniky i v dalších oblastech svého života, uvedla pro Guardian Charlotte Berryová, ředitelka školy v britském Essexu, na které se vyučuje všímavost a dětem je k dispozici i hra Champions of Shengha. Podle ní děti brzy samy pochopily, že brániční dýchání se jim může hodit před důležitým testem nebo sportovním zápasem, ale i v osobním životě.

„Mám malou sestru, která mě dost otravuje,“ svěřil se dvanáctiletý Ryan Gibson. „Používám tyto techniky k tomu, abych zastavil svoji naštvanou reakci a neřekl třeba něco, z čeho bych měl problém u rodičů.“