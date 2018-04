Manganiello: Až když jsem se dostal z alkoholismu, našel jsem ženu snů

„Když jsem se dostal ze závislosti, stal jsem se mužem, kterým jsem chtěl vždy být a pak jsem potkal ženu svých snů,“ chválil svou manželku Joe.



„Mnoho lidí neustále tvrdí, že se hledají a já jsem se našel až po třicítce. Našel jsem životní cestu, kterou chci jít,“ pokračoval v rozhovoru pro americký magazín Men ́s Health.



„Pamatuji si, že když jsem byl závislý na alkoholu, líbilo se mi, že právě alkohol dokáže potlačit některé mé nepříjemné pocity a vzpomínky, které jsem v sobě nosil už od dětství,“ prozradil Manganiello, který se nebojí otevřeně přiznat, že období mezi jeho dvacátým a třicátým rokem bylo zničující.

„Byla to pohroma i pro mé okolí. Choval jsem se nepřípustně,“ pokračoval. Až ve třiatřiceti letech mu konečně došlo, že by se měl začít chovat jako dospělý muž a být zodpovědnější.

„Mnoho mých přátel má pocit, že po třicítce už nepřijde nic zajímavého. Ale to není pravda, je to úžasné období a spousta skvělých věcí vás teprve čeká,“ doplnil napravený hříšník, který by si moc přál založit se Sofií rodinu. Je mu ale jasné, že jim to nepůjde přirozenou cestou a je připravený pro své dítě udělat všechno.