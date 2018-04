Joan Collinsová: Módní trendy jsem nikdy nesledovala

„Jedna moje kamarádka herečka mi dala před lety nějaké rady. Říkala: nemusíš nutně sledovat trendy a módní výstřelky. Najdi si něco, co ti ve třiceti nejvíc bude slušet, a toho se pak drž. Takže se od té doby moc nezměnil můj make-up. Pořád nosím jasnou rtěnku a mám jich už dost hezkou sbírku,“ přiznala Collinsová magazínu OK!.

Sama sobě pak připadala nejkrásnější v době, kdy svou rolí mrchy Alexis Colbyové v seriálu Dynastie hodně lidem pila krev.

„Nejkrásnější jsem si připadala v 80. letech, když jsem točila Dynastii, tehdy jsem byla spokojená, jak vypadám. Byla jsem na šesti stech různých obálkách časopisů, takže jsem se sebou byla dost spokojená,“ přiznala.

Herečka ale nebyla vždy sebevědomou dámou. V Hollywoodu musela také ona čelit neustálé kritice kvůli své vizáži.

„Studia vám vyvolají hodně velké mindráky. Jste buď moc obézní, nebo moc malí, nebo vaše vlasy příliš trčí a jsou řídké. Opravdu vás to takto semele. Nakonec jsem se začala dívat do zrcadla a říkat si, víš co, není to tak zlé,“ dodala.



Joan Collinsová na rok starých záběrech (květen 2016):