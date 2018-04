Jitka Schneiderová: Ženský přežijou, protože maj koule

Prozraď, kam ti muži z vašeho letního představení vlastně odcházejí?

Nejspíš na pivo.

Jitka Schneiderová Původně chtěla být učitelkou, a tak vystudovala střední pedagogickou školu. Její herecký a hudební talent ji ale nakonec zavedl na hereckou školu.

Během studia JAMU hostovala v Městském divadle Brno a objevila se v původních českých muzikálech v Brně i Praze.

Na pražské DAMU byl jejím profesorem Jan Kačer.

V Praze vystřídala několik divadel, stálé angažmá získala až v roce 1996 ve Studiu Ypsilon.

Po sedmi letech se rozhodla opustit stálé angažmá a odešla na volnou nohu.

Na Nově se objevila v sitcomu Nováci, pro Českou televizi natočila několik pohádek, například Zkřížené meče. Hrála také v seriálech Letiště, Černá sanitka, Pojišťovna štěstí anebo Přešlapy.

Zahrála si Violu ve Večeru tříkrálovém na Pražském hradě nebo Regan v Králi Learovi na Letních shakespearovských slavnostech. Při zkoušení této role se seznámila se svým mužem Davidem Švehlíkem.

Mezi její nejslavnější role patří postava tvrdohlavé Hanky ve filmu Samotáři Davida Ondříčka.

Pro německou televizi ztvárnila epizodní roli v krimiseriálu Tatort.

Nyní natáčí seriál Ententýky. Má jít o českou variaci na Sex ve městě. Scénář napsala Lucie Konečná, která psala několik dílů Ordinace v růžové zahradě.



Myslíš, že to je pro naše muže nejdůležitější?

Kecám, nevím. Ale myslím si, že je hodně chlapů a málo mužů, jestli víš, co tím myslím...

...že je málo dospělých lidí mužského rodu, kteří vědí, co jejich ženy chtějí?

Spíš kteří jim rozumí. Ale třeba ani rozumět nemůžou, co já vím. Žijeme rychle, v nesmírném blahobytu, máme byty, auta, dovolené, ale nevím, jestli v té šílené rychlosti pořád víme, o co vlastně jde.

A proč zrovna ženy přežijí?

Protože mají koule.

Máš je taky?

No, jasně, peru, žehlím, šiju... Ale vážně, na některé věci je taky nemám. Ale už vím, že nemusím všechno vyřešit hned.

Jsou věci, které s chladnou hlavou stejně nevymyslíš.

Přesně. Hodně věcí se mi v životě mění, přenastavuju a přehodnocuju. Je přirozené, že některé vztahy se vyčerpaly a v těch modelech, které byly, se nedá pokračovat. A mám pocit, že i lidi kolem mne se o tom přestali bát mluvit.

Šla jsi taky do sebe?

Jedině jít do sebe má smysl a teprve až pak můžeme doufat, že se změní i to kolem nás. Prostě ten život nepros... Začala jsem trávit víc času sama se sebou. Fyzicky se cítím skvěle díky Hotyoga 42 (Hatha joga praktikovaná ve vyhřáté místnosti-pozn. red.)

A nedělá se ti u toho 42stupňového cvičení šoufl?

Vůbec, miluji teplo.

Nejsi naštvaná, že v létě jsou všichni pryč a ty musíš zůstat ve městě kvůli divadlu?

Naopak. V létě si Prahu užívám asi úplně nejvíc.Ty naše malé Benátky jsou najednou úplně jiným městem. Takže se vidím s lidmi, kteří taky tak jako já zůstali v Praze, a najednou na sebe máme víc času.

O čem představení Ženy přežijí vlastně je?

Je o tom, kam až jsme schopni dojít (recenzi čtěte zde - pozn. redakce).

Kam?

A to ti právě neřeknu, přijď se podívat.

Není to ale čistě ženské představení, jak do ženského souboru zapadl Vojta Kotek?

Náš dámský klub ho nadšeně přivítal. Je to skvělý kluk. Hraje všechny naše partnery a jde mu to moc dobře.

A jaký je jako tvůj partner?

Strhující a vášnivý!

Představení režíruje Darina Abrahámová. Co ze slovenského temperamentu vám předala?

Miluji slovenské divadlo a s Darinou přišel i ten typický slovenský duch, který je úplně jiný, než ten náš český. Nebát se šlápnout do emocí. Nehrát, ale žít. Darina nás ráda provokuje. A to stylem: "Nepredstieraj! Daj to tam za seba!"

Nyní natáčíš český Sex ve městě a jmenuje se Ententýky.

Ententýky je velký a velmi intenzivní projekt České televize. Bude to rodinný seriál a mám tam krásnou roli svobodné matky a novinářky. Moje postava se jmenuje Ute Zikmundová. Dostala jméno v NDR, když se rodiče líbali na dovolené pod košem na Rujáně, kde bylo napsáno UTE. Na natáčení se sešla skvělá parta. Kromě mě tam hraje Martin Písařík, Filip Čapka, Zuzka Kajnarová a Filip Blažek.

Ten Blažek se nějak podezřele kolem tebe motá...

No, nemůžeme bez sebe žít.

Je pravda, že spolu něco máte?

V žádném případě, to by nešlo. On dělá thajský box a já přeci medituji.

A nad čím medituješ?

Nad dobrým hovězím, na co do kina a nad svojí dcerou.



