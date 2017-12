Skříň potřebuje vítr a já s radostí pošlu oblečení dál, říká Nováčková

Váš šatník obsahuje hodně oblečení. Prozraďte, kam dáváte nové a nové kousky?Vzhledem k tomu, že mám poměrně silné sociální sítě, tak hodně věcí dostávám od klientů. Nevím, jestli jste si všimli, ale je to tu docela malinké, takže to musím obměňovat. Těch věcí mám dost, takže to pak hrozně ráda pošlu dál a mám pocit, že můžu udělat radost někomu dalšímu a jsme tak všichni spokojení.

Těžko se zbavujete věcí? Musíte například desetkrát převrátit nebo máte zvyk jako modelka, že to opravdu musíte lifrovat pryč, abyste se z toho nezbláznila?

Pořád ještě těžko. Některé věci, které dostanu nebo si objednám a nepovedou se nebo se mi nehodí, tak posílám docela ráda a často i nové. Ale jakmile si k tomu udělám nějaký vztah, tak mám pocit, že to ještě vynosím. Třeba tento svetr stále vyndavám a zandavám.

V dnešní době se s tím dá udělat spoustu věcí. Jaké máte způsoby, jak se zbavujete oblečení?

Na prvním místě je rodina. Pokud dělám jinou čistku, tak často vádám oblečení na charitu či ho prodám přes aplikaci. Je to hodně jednoduché. Vyfotíte, zadáte a člověk to rovnou předá a vymění si peníze. Neposílám nic poštou, zadám si místo, kde bydlím, nebo budu předávat a lidé hned vidí, jak jsem daleko a rovnou si můžeme říct, že se sejdeme za 10 minut. A já tam rovnou i nakupuji. Třeba nedávno jsem si koupila po cestě sušák, který jsem už delší dobu potřebovala a nechtělo se mi ho kupovat nový.

Mluvíte i o rozdávání oblečení rodině a kamarádech. Není třeba problém s tím, že jste hodně štíhlá a oni se do toho zlostně nevejdou?

To mám problém já, protože to nemám komu dát.

Jste i viditelně praktická. Vše máte v šatníku uklizené.

Je to tu trochu tetris, jak mám menší pokoj a čím dál tím víc věcí. Zatím jsem se kvůli tomu nepřestěhovala a snažím se to tu nějak uzpůsobit, takže vymýšlím, co se dá.

Ukázala jste nám několik kousků oblečení. Odkud je máte?

Oranžový svetr mám z Floridy teď o Vánocích. Černá sukně, kterou jsem měla na sobě, tu jsem dostala od klienta. Fialový kabát jsem nakoupila minulý týden v obchodním domě, kterého jsem tváří, tedy ideál. Botičky jsem dostala dva roky nazpět, jsou velmi pohodlné. V tomto je ta má práce fajn. Tady mám krásné, velmi drahé kozačky, které ale stály hodně litrů krve, protože jak je to tuhá kůže, tak jsem brečela asi půl roku s každým krokem a musela jsem je vychodit. Nevím, zda má na to někdo jiný trik, ale já musela takto.

Ukazovala jste boty s poměrně vysokým podpatkem. Nedělá vám to problém?

Jsem na to zvyklá. Vzhledem k tomu, že jsem modelka, tak mi to problém nesmí dělat. Na druhou stranu je pravda, že v denním životě nosím jen tenisky. Podpatky nenosím i kvůli kolenům, jsem spoustu hodin na podpatcích a odnáší to tělo. Když nemusím tak je nenosím, opravdu jen na akce a na přehlídky.

Máte slabost pro kabelky?

To mám. Najdou se v mé skříni i drahé kousky, ale prostě si to neodepřu. Diorku jsem si koupila po výhře v soutěží krásy. Za první peníze jsem letěla do New Yorku a koupila si první drahou kabelku. Vím, že už vypadá, jak vypadá, ale nemohu jí dát pryč a miluju jí. Pak je moje oblíbená ta do žluta, z Floridy, je to Versace. Také tam mám jeden zlevněný kousek od Hugo Boss, kterým jsem si koupila, protože pracuji pro Hugo Boss jako fitting modelka. Létám do Stuttgartu, kde je i super outlet. Jinak miluju hodinky. Když člověk nestíhá, tak stačí malé náušnice a hezké hodinky. Takže teď mám ráda zlatohnědé a barevné mám na léto.

Jsme spíš zvyklí, že české modelky pracují v Čechách, jen pár jich vyjede do zahraničí. Jak si to na takových místech užíváte?

Je to stále práce a má své pro i proti. Plus je určitě to, že mě tam nikdo nezná a že když skončím práci, tak skončím. Tady je to často tak, že mne lidé často poznávají a musím se hlídat. Finančně je to v zahraničí lépe ohodnocené a není tam to břemeno. Ale je to 8 hodin jako v každé jiné práci, není to taková zábava.

Začala jste jezdit do Dánska, proto máte neustále sbaleno. Nepřemýšlíte o tom se tam odstěhovat nebo tam přímo rozjet kariéru?

Upřímně se teď toho trochu bojím. Přítel má smlouvu do května, takže teď by nemělo smysl něco vymýšlet, když je možné, že pak půjde někam pryč. Hrozil mi Amerikou. Tak tato varianta se mi nelíbí vůbec. Já jsem pracující žena, takže tam s ním nebudu žít. To znamená, že bychom se viděli ještě méně než teď a lítala bych za ním přes půlku světa. Budu určitě bojovat za Evropu a u letiště.