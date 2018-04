Dokážu se o sebe postarat, říká herečka Jitka Čvančarová

„Jsem ráda, že se jim zkvalitnil život a že už nejsou tak krutě sociálně vyloučení. To je pro ně možná někdy horší než fyzická bolest, kterou každodenně cítí,“ popisuje herečka pacienty, kterým se rozhodla pomáhat.

Čtěte v pondělí Rozhovor s Jitkou Čvančarovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes

Touhu pomáhat druhým má v sobě už od dětství. „Beru to jako přirozenou součást života. Vyrůstala jsem v tom a byla k tomu vychována. Moje maminka pracovala jako technický dozor ústavů sociální péče a já s ní jako dítě jezdila. Viděla jsem v nich seniory, handicapované děti, mentálně postižené v klecových lůžkách a zatímco ona obcházela budovy, já si s těmi lidmi povídala a přitom je držela za ruku,“ říká Jitka Čvančarová.

Ze stejných důvodů kývla také na spolupráci se světovou organizací. Stala se vyslankyní dětského fondu OSN UNICEF, a ambasadorkou projektu na vymýcení mateřského a novorozeneckého tetanu v africkém Mali.

„Není podstatné přivézt do Afriky potraviny, je to kontraproduktivní, protože ti lidé si zvyknou na pomoc, zleniví, odvyknou si hospodařit a zacházet s vlastními původními potravinami. Zásadní je dostat tam informace. Všechno se nabaluje na vzdělání.“

Jitka Čvančarová Narodila se před 37 lety v Mělníku. Vystudovala JAMU. Známá je z televizních seriálů (nyní například Doktor Martin). Hrála ve filmech jako třeba Bestiář, Kdopak by se vlka bál, Probudím se včera, Sněžná noc. V roce 2010 soutěžila ve StarDance, kde potkala svého manžela. Je patronkou charitativní organizace Debra ČR, už po šesté vydává kalendář 12 plus 12, kromě ní je v něm také Anna Geislerová, Dan Bárta, Simona Krainová, Lucie Vondráčková či Dara Rolins. Je vyslankyní dětského fondu OSN UNICEF a ambasadorkou projektu na vymýcení mateřského a novorozeneckého tetanu v africkém Mali. Jejím manželem je choreograf a tanečník Petr Čadek, mají spolu dceru Elenku (3,5).

Ženy podle ní nevědí, jak se chránit před nemocemi, před nechtěným otěhotněním, proto je důležité, aby chodily do školy. „Pak mají odvahu samostatně přemýšlet, mají cíl, chtějí pracovat než být závislé na mužích,“ říká Jitka Čvančarová, která si neumí představit, že by byla závislá na partnerovi.

„Potřebuji parťáka, pomoc toho druhého, ale dokážu se o sebe postarat. Po svatbě jsem si nechala i svoje příjmení a udělala bych to, i kdybych neměla svoji profesi. Brala bych to jako ztrátu své identity. Mám i příjmení manžela, jsem ráda, že můžu ukázat, že k sobě patříme, ale kdybych přišla o to svoje, měla bych pocit, že jsem se ztratila,“ vysvětluje herečka, která se oficiálně jmenuje Jitka Čadek Čvančarová.

Manžel Čvančarové letos tančil ve Stardance s Cajthamlovou: