Jíte maso? Pozor na rakovinu prsu

Na tento druh rakoviny přitom zemře v Česku každých pět hodin jedna žena. Ročně jich onemocní až pět tisíc, stovce z nich ještě nebylo 35 let. Omezení červeného masa a uzenin ve stravě je podle vědců jen jednou z možností, jak se rakovině bránit. Rizikových faktorů je víc.



Co může zvýšit riziko Přesné příčiny rakoviny prsu vědci stále neznají, některé výzkumy však hovoří hlavně o těchto rizicích: – Zděděná dispozice – Pozdní porod prvního dítěte – Krátká doba kojení – První menstruace před 12. rokem – Konzumace tuků, červeného masa a uzenin – Obezita – Antikoncepce – Hormonální léčba

Britští vědci sledovali po dobu osmi let 35 tisíc žen a jejich jídelníček. Ukázalo se, že i menší porce (57 g) červeného masa denně zvyšuje riziko nádoru o 56 procent. Ženy, které si dopřávají třeba párky nebo slaninu, jsou náchylnější dokonce o 64 procent.

„Kdybych věděla dřív, že je červené maso tolik rizikové, tak bych jídelníček asi změnila. I když myslím, že od 90. let jsem jedla daleko zdravěji než za komunismu. Dřív to byly hlavně uzeniny a vepřové,“ vzpomíná Zdeňka (55) z Brněnska, která před pár lety prodělala operaci nádoru prsu a pak chemoterapii i ozařování.

Šéf České onkologické společnosti Jiří Vorlíček je k tomu, že by pod vlivem studie české ženy změnily jídelníček, spíš skeptický. „Osobně si nemyslím, že ženy maso omezí. Jedno je ale jisté, euroamerická civilizace jí od poválečných let masa strašně moc. Přitom na to není od přírody nastavená,“ říká onkolog. Základním heslem podle něj je – jíst všechno, ale málo. „To však neděláme,“ dodává.

Profesorka Jitka Abrahámová, specialistka na karcinom prsu, považuje výzkum britských kolegů za věrohodný. Potvrzuje dřívější poznatky odborníků, že červené maso není zdravé.

„To ale neznamená, že si nemůžu jednou za měsíc dát biftek,“ konstatuje. Důležité je jíst vyváženě a nepřejídat se. Vyloučení masa z jídelníčku nedoporučuje ani profesorka Jane Cadeová, vedoucí týmu britských vědců, kteří zkoumali 35 tisíc žen.

„Maso je důležitý zdroj proteinů či železa. Ale jíte-li červené maso denně, zvažte, zda ho nenahradit rybami a drůbeží. Červené maso si nechte jako odměnu,“ cituje Cadeovou The Daily Telegraph.

Na nádor prsu se umírá méně

Rozsáhlé průzkumy ukázaly, že riziko zvyšuje pozdní porod prvního dítěte, krátká doba kojení a obezita. Ta je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny obecně. Zdaleka to však neznamená, že by rakovinou neonemocněli i štíhlí lidé.



I když se podle odborníků výživa české populace v posledních letech zlepšila, případů rakoviny prsu je stále víc. Může za to totiž i životní styl v Česku: málo pohybu, hodně stresu. „Přebíráme západní zvyky. Jedeme do parku autem, tam si půl hodiny zaběháme a zase odjedeme,“ poznamenává Abrahámová. Stále se také zvyšuje věk prvorodiček, což je podle lékařky riskantní.

Statistika má pro ženy i optimističtější data. Rakovinu prsu podchytí lékaři stále častěji v rané fázi, výrazně klesla i úmrtnost. Na včasném odhalení se podílí i vyšetření na mamografu. Na ten má jednou za dva roky nárok každá žena nad 45 let. Tuto možnost však zatím využívá jen třetina žen.