Jíst zdravě je hračka. Obzvlášť s pokrmy z čerstvé jarní zeleniny

Lehký karotkový krém se sušenými rajčaty

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut minut + 20 minut vaření

* 500 g karotky * 2 brambory * 1 lžíce másla * 1 lžíce olivového oleje * sůl, mletý bílý pepř * špetka muškátového oříšku * čtvrt lžičky mletého římského kmínu * 1 l zeleninového nebo drůbežího vývaru * šťáva a kůra z 1/2 citronu, bio * půl lžíce cukru krupice * 200 ml smetany na šlehání * 4 lžíce suchých sušených rajčat

1. Karotku i loupané brambory nakrájíme na kostičky. V hrnci rozehřejeme máslo a olej, vsypeme karotku a osmahneme. Přidáme brambory, osolíme, opepříme, okořeníme kmínem a muškátovým oříškem a ještě chvíli opékáme.

2. Zalijeme vývarem a vaříme, dokud karotka a brambory nezměknou. Část karotky dáme stranou, polévku odstavíme a rozmixujeme na hladký krém.

3. Polévku vrátíme na sporák, vlijeme smetanu a necháme přejít varem. Nakonec podle chuti dochutíme citron. šťávou, kůrou a cukrem a do polévky vrátíme uvařenou mrkev. Prohřejeme a podáváme ozdobené tenkými proužky sušených rajčat.

Tip

Máte-li rádi ostré, přidejte do polévky nasekanou chilli papričku. Místo citronové šťávy můžete polévku dochutit vinným octem a zjemnit ji trochou mascarpone.

Salát s těstovinami a cibulkou

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut + 15 minut vaření

* 400 g nudlí (tagliatelle ) * menší svazek bazalky * 50 g parmazánu * 5 lžic olivového oleje * 2 lžíce bílého vinného octa * šťáva a kůra z 1 limetky * 2 svazky jarní cibulky s natí * 100 g zelených fazolek fave nebo hrášku *hrst opražených piniových oříšků

1. Nudle uvaříme v osolené vodě podle návodu na obalu takzvaně na skus, scedíme a krátce propláchneme studenou vodou. Necháme okapat, promícháme se lžící olivového oleje a necháme vychladnout.

2. Fazolky nebo hrášek vložíme do vroucí osolené vody a 2-4 minuty povaříme doměkka. Slijeme, zchladíme a vložíme do salátové mísy. Cibulku i s natí omyjeme, očistíme, nakrájíme na tenká kolečka a přidáme k fazolkám.

3. V misce podrtíme nebo rozmixujeme jemně usekané bazalkové listy s nastrouhaným parmazánem, přilijeme zbylý olej, vinný ocet, limetkovou šťávu a kůru a vše prošleháme na zálivku. Podle chuti osolíme a opepříme. Pár lístků bazalky si necháme na ozdobu. Zálivkou přelijeme zeleninu, vmícháme nudle, opražené piniové oříšky, promícháme a podáváme.

Tip

Na salát můžete použít barevné těstoviny ochucené špenátem a do zálivky přidat petrželku nebo rukolu. Limetku lze nahradit citronem.

Kedlubny s rokfórovou pěnou

Pro 4 osoby

Příprava: 20 minut

* 4 kedlubny * 300 g rokfóru nebo nivy * 100 g lučiny * 50 g změklého másla * 50-100 ml smetany na šlehání * 1 lžička nakládaného zeleného pepře * sůl * hrst usekané petrželky

1. Změklé máslo vyšleháme s lučinou a smetanou. Přidáme nastrouhaný nebo prolisovaný sýr a našleháme do pěny. Nakonec vmícháme lžičku nakládaného pepře a přisolíme podle toho, jak slaný byl sýr.

2. Kedlubny oloupeme, popřípadě odřízneme zdřevnatělou část a nakrájíme je na lodičky (čtvrtiny až osminky, podle velikosti kedluben). Malým ostrým nožem seřízneme kedlubny tak, aby nám vznikl důlek na náplň. Kedlubny naplníme pomocí lžíce nebo zdobicího sáčku sýrovou pěnou, posypeme usekanou petrželkou a podáváme napíchnuté na párátku.

Tip

Máte-li mladé kedlubny z vlastní zahrádky nebo bio, posypte je jejich usekanými mladými lístky. Zelený pepř můžete klidně vynechat.

Šafránová rýže s hráškem

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut + 20-25 minut vaření

* 3 lžíce másla * 50 g šalotky * 200 ml bílého suchého vína * 300 g rizotové rýže * 0,75-1 l vývaru * špetka šafránu * 25 g strouhaného parmazánu * 300 g hrášku (1/2 vyloupaného, 1/2 lusky) * 1 cibule, na kolečka * 1 lžíce cukru * 1 lžíce vinného octa

1. Uvaříme si vývar, v malém množství rozmícháme šafrán a promícháme se zbylým vývarem. Rýži propláchneme a necháme okapat. Lžíci másla rozehřejeme v kastrolu a zpěníme na něm jemně nakrájenou šalotku. Přilijeme víno, osolíme a opepříme a vaříme, dokud se ho polovina neodpaří.

2. Vsypeme rýži a za stálého míchání vaříme, dokud se víno nevsákne do rýže. Potom rýži zalijeme částí vývaru se šafránem a vaříme a mícháme, dokud se vývar nevstřebá do rýže, potom takto postupně přiléváme další vývar a vaříme, dokud není rýže měkká. Mezitím na lžíci másla krátce podusíme lusky a vyloupaný hrášek, osolíme a opepříme. Do měkké rýže vmícháme parmazán a hrášek a necháme asi 5 minut odležet.

3. Cibuli nakrájíme na kolečka a rozebereme na kroužky. V pánvi rozehřejeme zbylé máslo a osmahneme na něm cibulku, potom ji posypeme cukrem, zalijeme vínem a zahříváme, dokud se víno neodpaří a cibule nezkaramelizuje.

Tip

K cibuli přidejte podle chuti mleté či drcené chilli papričky.

Jarní bramborový salát

Příprava: 15 minut + 15-20 minut vaření

* 1 kg nových brambor * 1 svazek mladé cibulky, bílá část * svazek ředkviček * svazek pažitky * 30 g másla * 70 g prorostlé slaniny * šťáva a kůra z 1 citronu * 1-2 lžičky hrubozrnné hořčice

1. Nové brambory vydrhneme kartáčkem a uvaříme v osolené vodě doměkka. Slijeme (podle chuti a druhu brambor oloupeme), překrájíme je na poloviny nebo silnější plátky.

2. Cibuli omyjeme, očistíme a nakrájíme na čtvrtiny nebo osminky. Ředkvičky nakrájíme na plátky, přidáme k bramborám, osolíme a opepříme.

3. V pánvi rozpustíme máslo a osmahneme na něm nakrájenou slaninu. Vsypeme cibulky a na mírném ohni je necháme zesklovatět. Stáhneme z ohně, přidáme nastrouhanou citronovou kůru a šťávu a vmícháme hořčici. Ochuceným máslem přelijeme brambory s ředkvičkami a promícháme s usekanou pažitkou a podáváme.

Tip

Salát můžete podávat jak teplý, tak i studený jako samostatný pokrm nebo jako přílohu k pečeným rybám a ke grilovanému i smaženému masu či sýrům. Místo másla můžete použít olivový olej, s máslem je však chuť teplého salátu jemnější.