Máte rakovinu slinivky, řekli otci moderátorky. Zmýlili se v diagnóze

"Nikdo mi žádný čas nedal, ani dát nemohl. Vše rozhodne histologie, která ukáže, zda je to nádor zhoubný, případně jak agresivní. Už cestou na operaci jsem byl ale smířený, že je to možná má poslední cesta," popisuje Jiří Smetana v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES okamžiky před šestihodinovou operací.

Po týdnech čekání ale nastal zázračný obrat. "Histologie všechny překvapila. Ač to jako nádor vypadalo, ve skutečnosti se jednalo jen o vzácný druh zánětu, který způsobila má vlastní imunita. Nic smrtelného," říká v rozhovoru osmašedesátiletý Smetana.

"Ve Vinohradské nemocnici se s tím setkali poprvé. Věděli jen, že podobný případ se stal někde v Kanadě."



S úlevou se však pojí paradoxní situace: Jiřímu Smetanovi kvůli domnělému nádoru vyoperovali nejen slinivku, ale i žlučník a část dvanácterníku. Péči lékařů i personálu nemocnice chválí a o vymáhání odškodného vůbec neuvažuje.

"To by bylo hnusné. Vše jsme s lékaři udělali ve společném rozhodnutí, v pozitivní a dobré vůli. Beru to tak, že jsem se znovu narodil – jako cukrovkář, který si musí čtyřikrát denně píchat inzulin, což mi na druhou stranu dalo chybějící řád a rytmus," říká.

V Praze se Jiří Smetana začal usazovat před čtrnácti lety. Předtím žil v Paříži, kam se vystěhoval po politickém nátlaku v dvaasedmdesátém roce. Vypracoval se tam až k ocenění nejlepšího francouzského diskžokeje a na scénu rockového klubu Gibus, kde byl od roku 1979 uměleckým ředitelem, vytáhl řadu kapel a zpěváků včetně tehdy neznámých jmen.

Jen namátkou: The Police, The Pretenders, Annie Lennox, The Clash, Motorhead či Manu Chao. Také vydával a produkoval hudební desky. Po odchodu z pařížského klubu Gibus objevil zpěvačku Věru Bílou, kterou proslavil ve světě. Jeho dcera Emma Smetana moderuje Televizní noviny na Nově.