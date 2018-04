Jiří Paroubek: Petra má ráda mě i stranu

Kdo první přišel s tou větou: „Co kdybychom se vzali?“

To není podstatné. Popravdě to ani nevím.



Počkejte, to si na tak důležitou věc nevzpomínáte?

Asi jsem to byl spíš já.



A co na to vaše přítelkyně říkala?

Myslím, že v tom mezi námi funguje shoda.



Jakou by chtěla mít svatbu? Velkou? Nebo spíš menší?

Určitě malou a skromnou. Podle možností skromnou.



Kdy?

Během týdnů, měsíců.



Takže do Vánoc?

Umím si to tak představit. Ale nemusí to tak být.



Co že se na svatbu spěchá tak brzy po rozvodu?

Gerhard Schröder se oženil, myslím, do deseti dní po rozvodu. V tom ho asi těžko předstihnu.



Kam vyrazíte na svatební cestu?

Nechci se Petry dotknout, ale svatební cesta bude tak maximálně na chatu, víc mi pracovní program těžko dovolí.



Víte, co si pořád lidé říkají, když přijde řeč na dvojici Jiří Paroubek a Petra Kováčová? Jak je možné, že s ním ta Petra žije. Když se tak bavím s lidmi z mého okolí, neurazte se, ale symbolem mužské atraktivity zrovna nejste...

(pousměje se) Myslíte, jako že nejsem dostatečně přitažlivý? To záleží spíše na ženách. Při vší úctě, pane redaktore, si nemyslím, že jsem přitažlivý pro muže.



Čím myslíte, že jste pro ni přitažlivý?

Zůstaňme u toho, co na toto téma říká na veřejnosti ona.



Nebojíte se, že kdybyste v politice neuspěl a přestal být středem pozornosti, o Petru byste mohl přijít?

Jestli mohu prozradit nějaké tajemství, Petra Kováčová by si velmi přála, abych zítra zanechal politiky.



Určitě?

Je to naprosto jasné.



Bavíte se o tom?

Velmi často.



A důvod?

Protože má pocit, že se jí nevěnuju dostatečně, a politika je něco, co je pro ni velmi vzdálené. Docela ji v tom chápu.

Pamatujete si na ten první osudový moment, kdy jste si pomyslel, že ta Petra Kováčová je zajímavá žena?

Určitě mě zaujala svou krásou a inteligencí a zvláštní elegancí. Zaujalo mě, jak rychle myslí a jaké má zájmy.



Na co, myslíte, jste ji dostal?

To bych nechal otevřené.



Vaše přítelkyně je překladatelka, učíte se spolu po večerech anglicky?

Anglicky se od ní učím pořád. Když nevím nějaký výraz, tak se jí zeptám. Třeba včelu jsem anglicky znal už předtím, ale teď už znám i takové výrazy jako vosa, sršeň, žihadlo... Doufám, že se mi rozšíří obzor ještě víc. (pousměje se)

Když teď spolu bydlíte, pracuje pro vás dál jako tlumočnice?

Samozřejmě, je to nejpraktičtější. Standardní angličtině rozumím, ale když jedu třeba do Londýna a narazím na lidi, kteří si myslí, že já sám jsem asi překladatel, jsem vděčný, že je někdo vedle mě. Petra hovoří i rusky i řecky, což je praktické třeba v diskusi s řeckým předsedou socialistické internacionály. A je to praktické i pro stranu, stojí to jenom letenku.



Ona pro vás pracuje zadarmo?

Představte si, že se to stává.



To vás má asi opravdu ráda.

(opět se pousměje) Nejen mě, ale asi i stranu.



Chodíte si spolu někdy zasportovat?

Plavali jsme, jezdili jsme na kole o dovolené...



Stačil jste jí fyzicky?

To zase nebyly takové vzdálenosti. Víte, sice tak nevypadám, ale když jsme se třeba při zahraniční cestě byli podívat na čínské zdi, tak už mi nestačili ani ti ochránci. Sportoval jsem v minulosti, myslím, že mám nějaký základ.



Nevadí vám, když se naráží na vaši mírnou nadváhu? V létě se objevily vaše fotografie v plavkách.

Myslím, že jste velmi zdvořilý. Pro začátek bych potřeboval shodit aspoň deset kilo. Nemám na to ale čas. Doufám, že se mi bude váha redukovat, protože jsme změnili i strukturu a množství stravy.



Mluvíte v množném čísle. To má na vás Petra Kováčová takový vliv?

Určitě ano, je to jiná kuchyně.



Co zdravého jste měli naposledy k večeři?

Včera to moc dietní nebylo, ani jeden z nás neobědval, takže jsem vzal večer něco z čínské restaurace. Měli jsme kachnu. Ale o víkendu jsme byli u Voznice na houbách, tak jsme si je uvařili. To bylo, myslím, docela zdravé jídlo.



Jak lidé reagují, když vás dva potkají na ulici spolu?

Poslední dva měsíce jsme se pohybovali v jakési ilegalitě, nepřipadalo nám moc vkusné, abychom se objevovali spolu často na společenských akcích. Teď po rozvodu už bude situace jiná.



Plánujete spolu děti?

Já bych to nechal zatím bez komentáře.



Chtěl byste děti vy?

Bez komentáře.