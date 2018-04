Jiří Mádl: První film mu změnil život

Jeden z nejnadanějších a nejobsazovanějších mladých herců, má za sebou již osm celovečerních filmů… a točí devátý - Děti noci. Viděli jsme ho v rodinné komedii Marie Poledňákové Jak se krotí krokodýli a v dalších teenagerovských komediích Rafťáci a Ro(c)k podvraťáků. Ve filmu režiséra Marcela Bystroně Po hlavě… do prdele si zahrál schizofrenika, v Jakubiskově opusu Bathory zas mnicha, kterým prý ale rozhodně nechce zůstat!

Málokdo o něm ví, že píše i zajímavé scénáře a divadelní hry, dokonce i skládá písničky. Z rodných Budějovic už přesídlil do Prahy, stejně jako jeho přítelkyně Iveta (20), se kterou chodí už od gymnázia. Studuje na Univerzitě Jana Amose Komenského.

Film

LID VERSUS LARRY FLINT

Tak určitě Láska nebeská, Chicago a Mafiáni. Nejvíc mě však nakopává film Lid versus Larry Flint od Miloše Formana. A taky jsem zvědavý, jaký bude mít zanedlouho úspěch Bathory. Osobně do tohoto filmu vkládám velké naděje - patří zatím určitě k mým nejlepším.

Kniha

BROUČCIOblíbené mám tři: vedou Karafiátovi Broučci, pak Neználek od Nikolaje Nosova… a do třetice od C. D. Payna Mládí v hajzlu. Trošku to vyjadřuje postoj k rozdílným obdobím v mém životě.

Místo

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Mám rád jižní Čechy.

Miluju České Budějovice, ale i Jindřichův Hradec.

Z evropských měst jsem přilnul k Londýnu. V bytě mám nejraději koupelnu, záchod, ale i kuchyně je dobrá...

Člověk

LARRY FLINT

Člověk, který se nebál jít proti všem, kašlat na názor většiny, a k tomu bejt vtipnej.