Jiří Adamec má nejraději kolegu Spielberga

ČLOVĚK



STEVEN SPIELBERG



V současné době nejúspěšnější světový režisér. Tento člověk se z televizního režiséra vypracoval na světovou filmařskou extra špičku. Uchvacuje mě na něm, že je zároveň i vynikajícím producentem, který dokázal propojit ekonomický úspěch s úspěchem uměleckým. A to je i v současném světě peněz velmi vzácné. Vážím si ho a rád bych se s ním někdy poznal osobně. To by bylo něco… Stejně obdivuji i Karla Gotta. Je to nejen vynikající umělec a skutečná hvězda, ale i fenomén, na kterém se, až na výjimky samozřejmě, pravděpodobně téměř všichni shodneme.

KNIHA



ROMÁNY



Knih, které mám rád, je víc. Třeba Řeka bohů od Wilbura Smithe, Omega Patrika Lynche nebo historický román Mika Waltariho Pád Cařihradu. A Ken Follett napsal skvělý román Pilíře Země. Je to strašně tlustá kniha, má snad tisíc stran, ale o prázdninách jsem ji smlsl jako malinu. A mohl bych jmenovat spoustu dalších. Čtu rád, ač jako režisér se v posledních letech, bohužel, věnuji především čtení scénářů. Pokud se ale ke knize dostanu, vyhledávám takovou, která mě osloví, zanechá ve mně konkrétní emotivní prožitek, což jsou, jak vidíte, ve většině americké romány. Bestsellery, které čte celý svět. Nejsem čtenářem alternativní literatury, protože mě nudí.

FILM



FORREST GUMP



Jednoznačně Forrest Gump. Je to film s velkým příběhem a silnou hlavní postavou. Je naplněn emocemi, které jsou pro mě v jakémkoliv uměleckém díle alfou a omegou. Přesto, že jsem jej zhlédl už několikrát, pokaždé ve mně zanechává hluboký dojem. Ve filmu Forrest Gump cítím, jak tvůrci počítají s divákem. V současném českém filmu se málokdy myslí na diváka, na to, co mu dílo přinese, protože tvůrci bohužel více sází na formální originalitu a urputnou, až křečovitou snahu se od sebe odlišit. Na rozdíl například od americké kinematografie nejsou na divákovi ekonomicky téměř závislí a tím se deformují elementární pravidla hry.

MÍSTO



KO SAMUI



Určitě teplé moře, skoro kterékoliv, protože mi přináší blahodárnou sílu. Cítím se dobře u jakéhokoliv moře, kde je teplo. Nedávno jsem byl s rodinou v Thajsku na ostrově Ko Samui, kde jsem sedával pod palmou v písku, hrál si se synem Danielem a pozoroval vlny, které reprezentují ten úžasný živel… Je to nádherný svět.

BLESKOVÝ DOTAZNÍK



* Kůň, nebo motorka?



Motorky nemusím a koně jsem jako kluk pásl. Takže kůň.



* Beatles, nebo Rolling Stones?



Beatles. Ještě raději Bee Gees.



* Pivo, nebo víno?



Víno. Dám si dvě deci kvalitního červeného denně.



* Pamela Anderson, nebo Meryl Streep?



Pamela určitě ne. To u Meryl Streep jsem si už dokázal pošmáknout.



* Salát, nebo steak?



Hovězí nejím už dlouho. Na salátu si dovedu pochutnat.