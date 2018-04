Jihoafrická kuchyně

K jihoafrické kuchyni patří maso i zelenina

Na kulinářské speciality z této pro Evropana exotické země se dá narazit nejen při pobytu na jižním cípu Afriky, ale také stále častěji i v tuzemsku - dokonce už i u nás existuje jihoafrická restaurace. Neuškodí proto představit jejich základní kuchařskou latinu. A to nejlépe na jídlech, s nimiž se turista nemůže nesetkat. Velice populární a také hojně rozšířený je "biltong". Jde o proužky či plátky sušeného syrového masa. Jeho konzumace má v dějinách Jižní Afriky významné místo. Biltong kdysi patřil k základním pokrmům osadníků, kteří osidlovali široké jihoafrické pláně a vozili s sebou zásoby potravin. V době, kdy neexistovaly jiné možnosti konzervace, používali tu jedinou známou metodu - sušení. S ochutnáním biltongu neváhejte. Koupit ho můžete v kterémkoli větším obchodě a dokonce v Jižní Africe existují i "biltong bary" či "biltong housy". O kvalitu masa se nemusíte obávat. Maso z jihoafrických farem totiž patří k těm nejlepším na světě. A jaké druhy a chutě se vlastně používají? Nejčastěji se suší hovězí (beef), maso z antilop (například kudu) či maso pštrosí (ostrich). Biltongu se nechává bud přírodní chuť doplněná solí nebo se dochucuje speciálními kořeními - například barbecue. S barbecue souvisí i další stravovací návyk Jihoafričanů, v tomto případě téměř obřad. Je to "braai", což je afrikánské slovo právě pro anglické barbecue neboli česky opékání masa na grilu. Při braai se opékají velké kusy masa, zvláštní a mimořádně chutné jihoafrické klobásy či rozemleté a okořeněné vnitřnosti. Děje se tak často a téměř všude. To je také důvod, proč přenosné grily najdete po celé Jižní Africe a to nezřídka i na silničních odpočívadlech. Pokud chcete takové hody přestát bez úhony, měli byste hostinu doplnit vhodnými nápoji. Zdejší vína, kterými masové pokrmy můžete zapít, považují odborníci za skutečnou špičku. Také to je dáno historicky. Vinnou révu sem přivezli před třemi stoletími francouzští hugenoti, kteří prchali z Evropy před náboženským útlakem a na jihu černého kontinentu našli svůj nový domov. Zdejší klima je pro pěstování vinné révy mimořádně příznivé. Zvláště červené jihoafrické odrůdy, které se hodí jak k braai, tak i k biltongu, jsou plné slunečního svitu, jenž je v Jižní Africe velice intenzívní. Ale i bílá vína si získala světové renomé. Zvláště pak ta přírodní, která se označují jako "stein".