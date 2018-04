Pokud dítě jídlo odmítá, nenuťte ho. Novou chuť musí zkusit až 12krát

Vím, co jím Program vychází z celosvětové iniciativy The Choices Programme, která definuje složení potravin odpovídající zdravé výživě na základě kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Značka "Vím, co jím" je určena především spotřebitelům pro jejich snadnější orientaci v nabídce potravin. Posláním značky je umožnit snadnější výběr výživově hodnotných potravin. Z certifikace logem Vím, co jím jsou na základě doporučení vědeckého výboru vyloučeny produkty pro děti do jednoho roku, aby produkty označené logem Vím, co jím nekonkurovaly výlučnému kojení malých dětí. Více o zdravých potravinách čtěte zde.