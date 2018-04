Plesnivé jídlo nepatří ani domácím zvířatům

Co v domácnosti nesmíte dělat * Stáhnout vrstvu plísně z džemu nebo kompotu. Mykotoxiny totiž nezničí ani převaření obsahu.



* Připravit si z chleba napadeného plísní topinky. Nedělejte to, ani když plíseň okrájíte.



* Vykrájet plíseň z ovoce nebo zeleniny, mykotoxiny se dostanou i do zdravých částí.



* Při domácím zavařování zpracovávat poškozené ovoce.



* Dávat plesnivé jídlo domácím zvířatům.