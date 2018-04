Jídlo na dovolené: s polopenzí nezhubnete

Největším nepřítelem štíhlé linie jsou bezesporu polopenze a plné penze. Zaručují vám jen dva nebo tři pokrmy denně a to bez možnosti výběru. Jídlo navíc bývá mastné a nevhodně připravené. Pokud chcete hubnout, vyberte si buď all inclusive, nebo jeďte někam, kde budete mít možnost vařit si sami.

Jednoduché to ani tak nebude: hubnutí o dovolené vyžaduje neobyčejně pevnou vůli a silné přesvědčení.

Bez správných tuků kila dolů nepůjdou

Lidé, kteří bojují s kily celý život, se často nemohou dostat na svou ideální váhu kvůli zbytečnému trápení se hlady, nedobře volené stravě nebo chybějící vůli. A plné stoly v hotelových restauracích k dietním prohřeškům doslova svádějí.

Kde možná děláte chybu Káva: I když si nedáte cukr ani mléko či smetanu, kávu si dopřejte jen výjimečně. Zvyšuje chuť k jídlu. Kromě toho odvodňuje, takže může způsobovat i dehydrataci organismu. Energetický výdej a tím i výkon organismu se tak může snížit až o 30 %. Znamená to, že snižuje účinnost cvičení. Přesolená jídla: Za bezpečnou dávku soli, kterou naše tělo snese, se uvádí množství 5 g na den. V Evropě však průměrně spotřebuje člověk až 3x více. Nadměrné množství soli ve stravě vede ke zvyšování krevního tlaku a zadržování vody v těle. Někteří lidé nosí tak i tři kila váhy navíc úplně zbytečně. K dochucení použijte raději česnek. Zkuste také ostřejší úpravu, například s chilli. Pálivé pokrmy podporují spalování kalorií. Džusy: Dejte si je jen k snídani, a to v poměru 1:2 s vodou.

Pokud budete jíst vyváženě, neuhlídatelné chutě by vás neměly přepadat. V každém jídle byste tak měli mít dostatečné množství bílkovin, správných tuků i sacharidů. Jíst byste měli pětkrát nebo šestkrát denně, méně solte a snažte se, aby zhruba 80 procent stravy bylo netučných.

Pokud máte rádi džus, právě snídaně je ideální doba, kdy si ho dát. K tomu cereálie s jogurtem a první potřebnou dávku živin máte v sobě. Dávejte si však pozor na to, jaké cereálie hotelová restaurace nabízí. Zapékané müsli s čokoládou není úplně vhodné, v takovém případě se porozhlédněte po celozrnném pečivu, tvarohu nebo tvarohových sýrech: taveným se vyhněte, jsou příliš přesolené a plné chemikálií.

Pozor na křupavou kůžičku i na ovoce

V nabídce klasických švédských stolů bývá vždy dostatečné množství ovoce a zeleniny, šunky, sýrů i rybích specialit. U šunky dejte pozor na kvalitu, ty, které obsahují méně než 70 procent masa, mají většinou minimum svaloviny a téměř žádné bílkoviny. Kvalitnější šunku poznáte jednoduše: vidíte v ní kousky masa. Rozmixovanou růžovou hmotu raději nechte pro někoho jiného.

Pokud si budete chtít dát tuňáka, vybírejte ve vlastní šťávě, nikoliv v oleji, z pečeného kuřete sundejte kůžičku, stejně "vypreparujte" také ryby. Kůže bývá přesolená a zbytečně mastná.

V hotelech se stravováním formou all inclusive najdete téměř na každém rohu ovoce, lidé pak mají pocit, že jakoukoliv chuť mohou zahnat broskví, banánem nebo nektarinkou. Na to však pozor. Dopoledne si ovoce dopřejte, odpoledne raději chroupejte zeleninu, ovoce je dost kalorické a obsahuje velké množství sacharidů. Například banán má 600 kJ, což je více energie než v jedné housce. Broskev má přibližně 500 kJ. Dopřejte si ovoce tedy maximálně dvakrát denně. To samé platí o stoprocentních džusech, bez výčitek si ho dejte opravdu jen k snídani a raději ho ještě nařeďte.

Tvořte základ ze zeleninových salátů

Ideální je základ vybírat především ze zeleninových jídel. Pozor však na majonézové zeleninové saláty nebo zeleninová jídla s bešamelovými či smetanovými omáčkami, většinou zbytečně navyšují energetickou hodnotu pokrmu.

Zálivku si můžete připravit sami pokapáním olivovým olejem, ten se v programech all inclusive objevuje vždycky, a balsamikovým octem či citronem.