I jídlo může poškozovat vaše zuby. Nejhorší jsou citrusy

"Zubní zdraví úzce souvisí se zdravím celkovým. Existuje totiž souvislost mezi počtem bezzubých lidí a počtem lidí, kteří mají další zdravotní problémy," říká výživový poradce Petr Havlíček.

A dodává, že kromě důkladné ústní hygieny má na stav našich zubů významný dopad také stravování.



Zuby mohou poškozovat hlavně ovocné džusy, nealkoholické perlivé nápoje, energetické nápoje, čerstvé ovoce i některé druhy zeleniny. Dané potraviny a nápoje totiž obsahují mimo jiné různé kyseliny, jež mohou nepříznivě působit na sklovinu. Pokud jsou zuby dlouhodobě vystaveny působení těchto kyselin, může se sklovina poškodit.



Po každém jídle si zuby nečistěte

Jak vyplynulo z nedávného spotřebitelského průzkumu iniciativy Vím, co jím a piju, dvě třetiny (64,7 %) Čechů si myslí, že by bylo ideální čistit si zuby po každém jídle. Ale to není pravda. "Příliš časté čištění, nám může i zdravotně ublížit," uvádí Havlíček.

To potvrzuje i doktorka Julia Morozová: "Už dávno neplatí, že bychom si měli čistit zuby po každém jídle. Někdy to totiž může být na škodu. Například poté, co jsme snědli ovoce, a zejména citrusy. Kyseliny nám totiž rozleptají sklovinu a pokud bychom si zuby hned vyčistili, můžeme si je akorát poškodit."

Po džusech či citrusovém ovoci se doporučuje zuby čistit nejdříve hodinu po požití. "Po konzumaci kyselého se totiž sklovina stává citlivější a náchylnější k mechanickému poškození," upozorňuje doktorka.

Ideální je dát zubům čas, aby se sklovina opět zpevnila. O to se postará hlavně slina, která obsahuje potřebné minerály. Produkci slin můžeme stimulovat například žvýkačkou nebo bonbónem bez cukru.

"Také můžeme kyselé prostředí naředit obyčejnou vodou, mlékem nebo si ústa vypláchnout ústní vodou," radí Julia Morozová z Kliniky zubního zdraví lékařství LF UP a FN v Olomouci.