Jídelníček obézního dítěte: nesnídá a večeří uzeniny

Znovu se ukazuje, jak důležité je pro zdravý vývoj člověka prostředí, v němž vyrůstá, a vzory, kterými je obklopen.

Na stolech u obézních dětí se například objevují uzeniny až o polovinu častěji než v rodinách dětí s normální váhou. Smažené hranolky mělo k večeři den před výzkumem spojeným s osvětovou akcí s názvem Obezita není náhoda více než 19 procent obézních.

Třetina dětí má problémy - 21 % má vyšší než optimální váhu

- 9 % má nadměrnou hmotnost

- 5 % je obézních (výzkum mezi dětmi ve věku 9-13 let)

V rodinách tlouštíků také nebývá zvykem sportovat, což se ovšem týká většiny rodin dnešních školáků - jen 15 procent dětí odpovědělo, že jejich rodiče si aspoň jednou týdně najdou čas na aktivní pohyb.

Průzkum mezi 900 dětmi

Průzkum se uskutečnil na konci loňského školního roku a zúčastnilo se ho bezmála 900 dětí ze základních škol z celého Česka. Byl to už druhý ročník akce Obezita není náhoda, který podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna a společnost Unilever. Dosud se do projektu zapojilo více než 12 tisíc školáků ze 4. až 8. tříd.

Správné stravování a dostatek pohybu v rodině je přitom jedním z určujících faktorů, který způsobuje dramaticky stoupající počet dětí s nadváhou nebo dokonce obezitou.

"Pouze polovina dotázaných například uvedla, že jí pětkrát denně v režimu snídaně-svačina-oběd-svačina-večeře, který je jedním ze základních předpokladů správné výživy," zní jeden z výsledků průzkumu.

Bez snídaně a večer uzenina

Odborníci upozorňují, že pro zdravý vývoj jsou podstatné i relativní detaily, mezi něž patří třeba pravidelný čas rodinných snídaní. V Česku přitom ve stejnou dobu snídá pouze 23 procent rodin školáků.

Ve většině rodin snídá každý sám. A nejhorší bylo zjištění, že v desetině domácností se nesnídá vůbec. Snídaně je přitom základem správné denní stravy.

Dotazník ukázal, že v rodinách obézních dětí se mnohem častěji konzumují nezdravé hranolky. Skoro každý - bez ohledu na hmotnost - pije každý den sladké limonády (70 procent).

Pravidelně sice sportuje více než 40 procent dotázaných dětí, ovšem u jejich rodičů byl výsledek méně než poloviční - 15 procent.

Sestav si svůj jídelníček

Další část průzkumu umožnila vybraným dětem (204 chlapců a 172 dívek z 13 škol) sestavit si z nabízených možností vlastní jídelníček podle vlastní chutě a vlastního názoru.

Ukázkový jídelníček Snídaně: Müsli s mlékem. Sklenice pomerančového džusu s vodou Přesnídávka: Chléb se šunkou. Jablko Oběd: Zeleninová polévka. Kuře s rýží. Rajčatový salát Svačina: Ovocný jogurt s pečivem Večeře: Zeleninový salát se sýrem a pečivem (Vypít by dítě mělo asi 1,5 - 2 litry tekutin, převážně vody) Zdroj: Výživa dětí

"Stravovací preference českých dětí ve věku 12 až 15 let mají z hlediska zdravé výživy daleko k ideálu. Mezi jejich oblíbenými jídly je hodně moučných, masitých a sladkých pokrmů. Alarmující je zejména velká obliba sladkých limonád," uvádí se v závěrečné zprávě k průzkumu.

K obědu jako hlavní jídlo zvítězily těstoviny těsně nad drůbeží. Děti ale prakticky vůbec nechtěly luštěniny a nízká je i obliba ryb a poledních zeleninových jídel.

Příklon ke zdraví

Průzkum zároveň ukázal, že jsou děti ochotny své stravovací návyky upravit, pokud se jim dostanou správné informace.

"U kontrolní skupiny účastníků průzkumu, kteří vyplňovali dotazník po skončení osvětové přednášky Obezita není náhoda, nastal v řadě případů výrazný posun preferencí směrem k zásadám zdravé výživy," uvádí se ve výsledcích projektu.

Markantní to bylo například u sladkých limonád, kde by začalo víc dětí dávat přednost obyčejné vodě. Děti rovněž mnohem častěji zaškrtly v dotazníku drůbež a rybu jako hlavní jídlo dne a omezily by sladká jídla a knedlíky.