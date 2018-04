Dean Ornidh odmítá nařčení, že je fanatik nízkotučné stravy. Rozčiluje ho však, že

se lidé nechávají zblbnout mylnými informacemi. Jeho Jezte víc a budete lehčí staví na stravě složené ze zeleniny, ovoce, celozrného pečiva, luštěnin, netučných mléčných výrobků a libového masa.



Ornish radil při sestavování jídelníčku i bývalému prezidentskému páru, manželům Clintonovým. Jenže Američané na jeho zásady moc neslyší. "Je tu epidemie obezity. Američané jedí víc tuků a jednoduchých uhlohydrátů než kdy předtím," zlobí se.



Je nepochybné, že tlouštíků přibývá celoplošně, od oceánu k oceánu. Nadváhu má nyní 60 procent Američanů, z nich polovina je obézních. Jejich nadbytečné kilogramy představují zdravotní riziko, a přesto se jí stále víc. Horší se nejen stravovací návyky, ale i životní styl. Nezadržitelně ubývá lidí běhajících v parcích a vyjíždějících si pravidelně zacvičit do tělocvičny.



Ornish ví, v čem je problém. Američanům se totiž zalíbila teorie jeho kolegy Roberta Atkinse, který zemřel nedávno ve věku 72 let. Doporučuje kontroverzní dietu složenou z velkého množství bílkovinné stravy a minima uhlohydrátů, lidově tedy hodně masa, sýrů, másla a málo příloh. Lékařská veřejnost sice tuto teorii kritizuje, ale na druhé straně byly zveřejněny studie, z nichž vyplývá, že lze tímto způsobem zhubnout a zůstat zdráv.



"Neštve mě, že někdo propaguje jinou dietu, než je ta moje. Ale vadí mi, když to dělá na základně mylných informací. A taky mi vadí, jak nekriticky začaly dietu s vysokým obsahem bílkovin propagovat sdělovací prostředky. Lidem se to samozřejmě zamlouvá víc než moje zásady," stěžuje si Ornish.

Výhody své nízkotučné stravy dokáže vypočítat rychlostí dávky ze samopalu. V jednom z bodů tvrdí, že takto složená strava zabrzdí rakovinu prostaty. Redukci tuků v potravinách obhajuje velmi pádnými fakty, jako je na příklad možnost zvrátit vývoj srdečních choroby. Z jeho vědeckých důkazů vyplývá, že tlustí jsou ohroženi rakovinou daleko víc než hubení.

Ornish ví, že v zemi, jejíž populace je denně zavalována reklamou na pochutiny všeho druhu, změnu stravovacích návyků neprosadí suchými čísly. Sedl proto, napsal knihu a začal vystupovat ve sledovaných televizních diskusních pořadech, jako je na příklad show Oprah Winfreyové. Přednášel a nabízel konzultace.

Nikdo však není dokonalý a slabost má i doktor Ornish. "Občas si dám zmrzlinu a každý den slupnu kousek čokolády," přiznává.