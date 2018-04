Jezte vápník, pomáhá kostem, zhubnout a chrání před rakovinou

Kalcium je základní stavební jednotkou kostí a hraje rovněž nezastupitelnou roli v prevenci této choroby, upozorňuje odborný server osteoporóza.cz.

Vápník je obsažen nejen ve všech mléčných výrobcích, tedy v sýrech, tvarohu, jogurtech a samozřejmě v mléku, ale také v oříšcích, vejcích, brokolici nebo v čočce.

Doporučené denní množství je 800 miligramů, což je asi 200 gramů vařené brokolice.

Několik kilo ročně

Kalcium pomáhá i k tomu, aby se uložilo méně energie do tukových zásob, vědci zmiňují i jeho význam při prevenci rakoviny tlustého střeva.

Při správném příjmu vápníku je možné bez dalších diet a cvičení zhubnout až několik kilogramů. "To platí zejména pro ženy ve středním věku, které jsou osteoporózou ohroženy nejvíce," uvádí osteoporóza.cz.

Tato fakta potvrzuje i nedávno publikovaná studie v prestižním periodiku Lancet, která dokazuje, že při zvýšení denního příjmu vápníku ze 400 na 1 000 mg účastníci studie zhubli během jednoho roku v průměru téměř pět kilogramů.

Jak je to vlastně možné? Zvýšená dávka tohoto prvku ve stravě způsobí, že si organismus uloží méně energie do tukových zásob a více energie vydá ve formě tepla. Navíc dochází i ke změně v trávení tuků, protože jejich odbourávání vzroste a novotvorba naopak poklesne. To vede ke zmenšení objemu tělesných tuků a ke kýženému efektu hubnutí.

Pomoc, jak přežít

Toto působení vápníku je vlastně pozůstatek mechanismu, který umožňoval lidem v prehistorických dobách přežít. Tehdy byla jejich strava mnohem bohatší na vápník. Lidské geny si to stále pamatují.

"Jsou zvyklé na jídelníček, který obsahoval téměř dvakrát tolik kalcia než ten náš a také více bílkovin, vlákniny a méně tuku," řekla doktorka Lenka Braunerová.

Nedostatkem vápníku trpěli lidé pouze tehdy, když neměli dost jídla, tělo pak automaticky snížilo spotřebu energie. Podobně reaguje i dnes. "Původně výhodný ochranný mechanismus může přispívat ke zvýšení váhy," potvrdila Braunerová.

Prevence rakoviny

Podle několik let starého výzkumu, který provedla Kristin Wallaceová z Dartmouth Medical School v New Hampshiru, vápník pomáhá také jako prevence rakoviny tlustého střeva. Kalcium totiž může chránit před polypy tlustého střeva, z nichž se nejčastěji vyvíjejí zhoubné nádory.

Aby se snížilo riziko vzniku rakoviny, měli by podle lékařů lidé s polypy užívat vápníkové doplňky čtyři roky. Vědci rovněž zjistili, že diety bohaté na vlákninu a chudé na tuky zvýrazňují prospěšný účinek kalcia.

Nejlepší prevencí vzniku rakoviny je zdravá strava s minimem živočišných tuků, dostatek pohybu a po padesátce pravidelné kontroly u lékaře.