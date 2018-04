Jezte špenát, vyhnete se cukrovce

Cukrovka 2.typu je typická pro dospělé, hlavně obézní pacienty. V souvislosti s prudkým nárůstem nadváhy a obezity v populaci stoupá i množství diabetiků 2.typu (nyní okolo 7% populace) a hovoříme o hrozící epidemii cukrovky 2.typu. Podle světových zdravotníků se odhaduje, že diabetem 2. typu trpí na celém světě již na 220 milionů lidí. Tato čísla ale nejsou konečná, protože mnoho lidí o svém onemocnění nemusí dlouho vůbec vědět.

"Musíme dále sledovat vliv konzumace listové zeleniny na rezistenci vůči inzulinu, abychom přesně popsali, jak tyto potraviny ovlivňují nástup a průběh diabetu 2. typu ," uvedla jedna z autorek studie doktorka Patrice Carterová.

Cukrovka 2.typu je typická především pro dospělé obézní pacienty, ale v poslední době se začíná hojně vyskytovat i u mladistvých a dospívajících pacientů trpících nadváhou. To je způsobeno nezdravým životním stylem západních kultur.

Prevencí tohoto onemocnění je především dostatek pohybu a vyvážená strava. Experti z University of Leicester teď tvrdí, že do jídelníčku by zvláště ohrožení lidé měli zařazovat především listovou zeleninu. Ta má údajně má na omezení rizika tohoto onemocnění mnohem větší vliv než konzumace jiných druhů zeleniny nebo ovoce.