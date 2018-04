Jezte pomalu a méně

Pokuste se, aby již nikdy nenaskočila myšlenka "teď to vše dojím a od zítřka nasadím ostrou dietu", ale nechte zvítězit myšlenku "právě teď začnu měnit své návyky s cílem, abych se cítil(a) lépe a zvýšil(a) si kvalitu života".

Mechanismus hubnutí

Trochu teorie na začátek. Tělo potřebuje ke svému fungování energii. Pracuje jako stroj, který také k tomu, aby mohl pracovat, potřebuje nějaké palivo.

Pro tělo jsou palivem potraviny, které mu umožňují, aby správně fungovalo. Jestliže sníte přesně to množství, které tělo potřebuje k vykonávání svých funkcí, máte stálou váhu.

Jestliže dodáte tělu jídla mnoho a tělo ho na svou činnost nespotřebuje, mění si energii z potravin na tuk, ukládá si ho na různých místech těla a vy tloustnete. Každý má v těle nějakou zásobu tuku, i hubení to pro případ, kdybyste nemohli dodat tělu živiny.

Krmíte-li však tělo moc, ukládá si stále více a více tuku a následky znáte sami. Je to jako v bance: čím víc si do svého těla uložíte, tím víc tam toho máte. Jak se tuku zbavíte, když jste byli spořiví a máte ho v těle uloženo větší množství?

Jedině tak, že vydáváte více energie, než přijímáte v potravě, a chybějící energie musí pak být brána z tukových zásob. Můžete tedy redukovat váhu tím, že budete méně a jinak jíst, nebo tím, že budete vydávat více energie - pohybem. Nejužitečnější je spojit oba přístupy.

První sousta vychutnáte

Zamyslete se, zda nejíte velké množství jídla, zda nemáte nesprávnou skladbu nebo špatný režim jídla, zda jste celodenní uždibovač, nebo jíte vždy, když jste ve stresu či naopak k umocnění pohody.

Určitě jste nějakou chybu odhalili a my budeme postupně pracovat na jejich odstraňování. Zapište si vše, co vložíte do úst, a pokuste se uvědomit si akt jídla. Zkuste se na jídlo soustředit, nedělejte při něm tisíce jiných věcí.

Jezte pomaleji, než jste zvyklí, vychutnejte si to. První sousta vychutnáte, další jíte už jenom ze setrvačnosti. Toto všechno by vás mělo přivést ke snížení množství jídla.

Jak jíst méně

Pokuste se jíst jen polovinu toho, co jste byli zvyklí. A tak k snídani místo dvou rohlíků si vezměte jeden, v restauraci, když jste automaticky snědli, co vám naložili na talíř, si raději dopředu řekněte pouze o 2 knedlíky.

Objednejte si rovnou jednu pizzu pro dvě osoby, u televize, když spořádáte normálně pytlík buráků, snězte jen polovinu, pokud si dáváte běžně dva kopečky zmrzliny, dejte si jen jeden, v hospodě si místo dvou piv dejte jen jedno.

Při hubnutí byste však rozhodně neměli mít hlad. Měli byste rozbít zažité stereotypy, kdy většinou množství zkonzumovaného jídla je ovlivněno někým nebo něčím jiným než signálem hladu.

Nebudeme se snažit vás při hubnutí ochudit o požitek z jídla - naopak. Upravte si hezky jídlo doma na talíři, aby lahodilo oku. Pokud jste byli odmala zvyklí jíst jako o závod, pokuste se jíst hůlkami nebo levou rukou. Pokud vás to nutí ze zvyku si naložit plný talíř, používejte talíře menší.

HESLO TÝDNE ZNÍ: Jezte pomalu, a tudíž méně, což by vás mělo přivést zhruba k úbytku půl kila za týden. Výjimku tvoří zelenina, v jejíž konzumaci se vůbec neomezujte, a zvyšte příjem nekalorických tekutin, kterých by mělo být v létě alespoň tři litry.