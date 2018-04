Jezte méně masa, pomůže to vašim cévám

Vepřové Stejně jako hovězí maso je i vepřové v porovnání s drůbežím hůře stravitelné a obsahuje více tuku, Je třeba dávat si pozor na tučné vepřové. Pro lepší představu - když sníte 100 gramů tučného vepřového, překročíte doporučenou denní dávku nasycených tuků. Vepřové bychom stejně jako hovězí neměli do jídelníčku zařazovat příliš často, jednou až dvakrát týdně naprosto postačí. Jestliže ho někdo jí méně nebo vůbec, zásadnímu zdravotnímu riziku se nevystavuje. Hovězí Hovězí nebo telecí obsahují železo, občas je tedy dobré je do jídelníčku zařadit. Vždy by se ale mělo jednat o maso libové, a pokud máme možnost zjistit tento údaj, mělo by pocházet z mladého zvířete. Nejkvalitnější je samozřejmě svíčková. Má nejmenší množství tuku a vysoký obsah plnohodnotných bílkovin.

Obsahuje vitamíny A a D, vitaminy skupiny B a minerální látky, například již zmíněné železo - důležité pro krvetvorbu. Kuřecí Bílé maso by mělo v jídelníčku převažovat. Jeho výhodou je snadnější stravitelnost a kromě některých částí krůtího masa také výrazně nižší obsah tuku a cholesterolu.

Více tuku obsahuje kůže, platí, že stehna jsou tučnější než prsa. V jídelníčku by bílé maso mělo být dvakrát až třikrát týdně. Do této skupiny masa patří také králík. Ryby Ryby a mořské plody mají pro tělo spoustu příznivých látek. Jejich maso je snadno stravitelné, mořské ryby a plody obsahují větší množství jódu, který zlepšuje fungování štítné žlázy, a jejich tuk obsahuje esenciální tuky nezbytné pro naše tělo. Působí jako prevence nemocí srdce a cév. Jíst by se proto měly častěji, než většina činí, a to alespoň dvakrát týdně. Jestliže máte s rybami problém, nezapomínejte alespoň na ořechy a rostlinné oleje.