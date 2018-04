Jezte maso a tuk, zhubnete. Jaká je doopravdy Atkinsova dieta?

Podle Atkinse můžete sníst jakékoliv množství potravin bohatých na bílkoviny a tuky, ovšem minimum sacharidů. Dát si tedy můžete libovolné množství masa, sýrů, tuků a zeleniny.

Zapomeňte však na přílohy v podobě těstovin, brambor, pečiva nebo ovoce. Ačkoli tato dieta vypadá jako velmi jednoduchá, velmi brzy zjistíte, že jednostranná konzumace masa, sýrů či vajíček bez příloh snadná vůbec není.

"K redukci hmotnosti u Atkinsovy diety dochází vylučováním velkého množství vody ledvinami a částečně i spalováním tuků, a to v okamžiku, kdy dojde k omezení příjmu sacharidů. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné v průběhu této diety vypít dostatečné množství vody, aby nedocházelo k nežádoucí dehydrataci organismu," doporučuje výživová poradkyně Kateřina Koušová.

Současní odborníci vs. Atkins

"Atkinsovu dietu je dobré dodržovat maximálně po dobu 3-4 týdnů. Je to právě pro možné vedlejší účinky na zdraví, které hrozí při jejím dlouhodobém dodržování. Správnou funkci organismu omezuje také nedostatek vlákniny ve stravě tím, že vynecháte obilniny, ovoce a zeleninu. To může způsobit střevní potíže, například zácpu," upozorňuje Koušová.

* První účinky diety byly objeveny před více než 40 lety, kdy americký kardiolog dr. Atkins sestavil dietní plán s nízkým obsahem sacharidů a značně zvýšenou konzumací bílkovin a tuku. * V té době to byla pro lidi absolutní novinka, neboť lékaři ordinovali pravý opak: diety s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem sacharidů. * Uživatelé diety si kromě úbytku hmotnosti pochvalovali zlepšení zdravotního stavu – alergie, bolesti hlavy nebo třeba poruchy metabolismu.

Nízký a často i nulový příjem sacharidů může negativně ovlivnit regulaci uvolňování inzulinu, vysoký příjem bílkovin a jejich následné odbourávání v ledvinách pak může zatížit celý organismus, hlavně ledviny. "Atkinsova dieta proto rozhodně není vhodná pro diabetiky, kardiaky či osoby, které mají problémy s ledvinami", dodává Koušová.

Určitá pozitiva na Atkinsově dietě najít samozřejmě lze. Zcela jistě nikomu neublíží omezení příjmu rafinovaného cukru ze stravy, to je ostatně jeden ze základních mechanismů této diety.

"Ačkoliv po psychické stránce bude jistě těžké vzdát se cukrovinek, pekárenských a cukrářských výrobků, slazených nápojů, omezení konzumace této skupiny produktů, který je mimochodem často i významným alergenem, prospěje zdraví každého z nás, ať již si přejeme shodit přebytečné kilogramy či nikoliv. Pokud budete sacharidy při Atkinsově dietě konzumovat, měli byste volit výhradně ty ´správné´, tedy ty komplexní," radí výživová poradkyně.

Z přemíry bílkovin strach mít nemusíme

V krátkodobém horizontu se naše tělo se zvýšeným příjmem bílkovin vyrovná bez problémů. Pokud by však tento stav trval dlouhodobě, aniž by náš organismus bílkoviny patřičně využil (například cvičením s cílem tvorby svalové hmoty), pak bychom organismus nevhodně zatěžovali. Tělo by totiž náročně odbourávalo nevyužité bílkoviny v ledvinách.

"Podle mých zkušeností z praxe je však především u žen každodenní příjem bílkovin velmi podceňován a mnoho lidí ani doporučených denních hodnot v konzumaci bílkovin nedosáhne. Právě pro ně pak bude velmi složité v rámci Atkinsovy diety několikanásobně vyšší hodnoty bílkovin vůbec zkonzumovat. Bílkoviny je zasytí dříve, než dojedí připravenou porci."

Nejdůležitější je volit čerstvé a kvalitní potraviny, dávat přednost libovému masu a rybám a stravu doplnit dostatečným množstvím zeleniny.

"Častá představa o konzumaci tučné a nezdravě upravené stravy pouze s vynecháním sacharidových zdrojů, jako třeba typicky české vepřové koleno se zelím s vynecháním knedlíků, je mylná a zcela určitě k redukci kilogramů nepomůže," usmívá se Koušová nad častou dietní chybou.

Po ukončení Atkinsovy odborníci doporučují vrátit se k pestré a vyvážené stravě založené na čerstvých surovinách. Přijímané denní dávky jednotlivých živin by měly být úměrné individuálním potřebám každého jedince.

V žádném případě nepřijímejte nadměrné dávky tuků a jednoduchých cukrů. V opačném případě na sebe jo-jo efekt nenechá dlouho čekat. Důležité je také nepřejídat se, ale ani nehladovět. Samozřejmostí je kvalitní pitný režim.