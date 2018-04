Jezte jako Pepek námořník - zdravě zelený špenát

Špenátový quiche s cherry rajčátky

pro 4 osoby

Na těsto:

- 250 g hladké mouky

- 1 lžička soli

- 125 g másla nakrájeného na kostičky + trochu na vytření formy

- 1 lžíce studené vody



Na náplň:

- 450-500 g špenátových listů (čerstvých nebo mražených)

- 200 ml smetany 33%

- 100 ml zakysané krémové smetany

- 100-150 g tvrdého sýra

- 2-3 vejce (podle velikosti)

- sůl a mletý pepř

- 2 stroužky česneku, prolisovaného

- hrst lístků bazalky

- 15-20 cherry rajčátek

- hrst piniových oříšků

Příprava: 50 minut až hodina

1. Z mouky, soli, másla, vejce a vody zpracujeme ručně nebo v robotu vláčné těsto, zabalíme ho do fólie a necháme v chladu půl hodiny odpočinout.

2. Troubu předehřejeme na 180 -200 °C. Formu na quiche vytřeme máslem. Špenátové listy omyjeme a spaříme v cedníku vroucí vodou, zchladíme ve studené vodě a necháme okapat. V misce smícháme obě smetany, vejce, 2 /3 na kostičky nakrájeného sýra a prolisovaný česnek. Směs osolíme a okořeníme mletým pepřem a usekanou bazalkou, pár lístků si necháme na ozdobu. Těsto rozválíme na placku o něco větší, než je forma, a vmačkáme ho důkladně i do zvlněných okrajů a propícháme vidličkou. Formu s těstem vložíme ještě před pečením na chvíli do lednice nebo do mrazáku.

3. Pečeme v předehřáté troubě do nazlátlé barvy asi 10-15 minut. Na předpečené těsto rozložíme špenát, zalijeme náplní, vtlačíme do ní celá rajčátka, povrch posypeme zbylým, hrubě nastrouhaným sýrem a piniovými oříšky. Pečeme asi 30 minut, dokud náplň nezpevní. Necháme chvíli vychladnout a poté krájíme na porce a podáváme ještě teplé s bazalkovými lístky.

Losos se smetanovým špenátem



pro 4 osoby

- 4 porce lososa bez kůže po 150-200 g

- sůl a mletý pepř

- citronová šťáva

- 2 lžíce olivového oleje

- 4 mladé cibulky, nakrájené

- 6 stroužků česneku, na plátky

- 400 g listů čerstvého špenátu

- 200 ml smetany 33%

- 100 g parmské šunky nebo slaniny

- 12-16 cherry rajčátek

- pár lístků čerstvé šalvěje nebo 1 lžička sušené

- 60 g parmazánu

- pažitka na ozdobu

Příprava: 10 minut + vaření 25 minut

1. Špenátové listy omyjeme, prolijeme v cedníku vroucí vodou a necháme okapat. Parmskou šunku nebo slaninu nakrájíme na kostičky, cibuli a česnek očistíme a nakrájíme nadrobno, česnek na plátky. Omyté a osušené porce lososa osolíme, opepříme a opečeme z obou stran na lžíci olivového oleje. Celkem asi 8-10 minut.

2. Upečeného lososa zakápneme citronovou šťávou a necháme odpočívat. Z pánve odstraníme příliš připečené kousky, přidáme zbylý olej a necháme na něm zesklovatět cibulku a česnek. Přidáme nakrájenou parmskou šunku a ještě chvíli opékáme, přisypeme nadrobno pokrájenou polovinu rajčat, usekanou čerstvou nebo sušenou šalvěj, zbylá rajčátka přihodíme celá a pečeme, dokud rajčata nezměknou, občas zamícháme. Směs přendáme do misky a promícháme s nastrouhaným sýrem, dosolíme a opepříme.

3. Výpek v pánvi zalijeme smetanou, přidáme špenát, uvedeme do varu a krátce povaříme, přibližně 4-5 minut. Přidáme celá opečná rajčata, společně prohřejeme a dochutíme solí a pepřem.

4. Na rybu rozdělíme šunkovo-sýrovou směs a podáváme se smetanovým špenátem, rajčátky a ozdobené pažitkou.

Cannelloni s rajskou omáčkou



pro 4 osoby

Na těstoviny:

- 300 g hladké mouky

- 2-3 vejce, špetka soli

- 1-2 lžíce vlažné vody Na náplň a omáčku:

- 500 g listů špenátu

- 1 vejce, sůl a pepř

- špetka muškátového oříšku

- 150 g mozzarelly

- 60 g strouhaného parmazánu

- 100 g šunky, na kostičky

- 400 g sterilovaných sekaných rajčat

- 2 stroužky česneku

- 2 lžíce olivového oleje

- 1 menší svazek bazalky

Příprava: 45 minut +30 minut vaření

1. Z mouky uděláme na válu hromádku s důlkem a rozklepneme do něj vejce, osolíme, přidáme vlažnou vodu a smícháme s moukou pomocí vidličky. Uhněteme těsto, pomoučíme si vál a ruce, těsto rozpůlíme a vyválíme ho na dvě tenké placky. Placky rozložíme na utěrky a necháme asi 30 minut schnout. Potom vykrajujeme obdélníčky o rozměrech 7 x 10 cm. Vkládáme je do vroucí osolené vody a vaříme 4-5 minut. Vyjmeme cedníkem a rozložíme na čistou utěrku.

2. Omáčka: V kastrole rozehřejeme olivový olej, vsypeme překrájený česnek, vlijeme sterilovaná rajčata, mírně osolíme a vaříme na mírném ohni asi 30 minut. Nakonec ochutíme jemně usekanou bazalkou. Omytý špenát spaříme vroucí vodou, necháme okapat a překrájíme. Promícháme s pokrájenou nebo nastrouhanou mozzarellou, ochutíme solí, pepřem, muškátovým oříškem, vmícháme vejce a pokrájenou šunku na kostičky.

3. Těstovinové obdélníky potřeme připravenou směsí a svineme. Naskládáme je vedle sebe do vymaštěné formy, zalijeme omáčkou a posypeme parmazánem. Misku vložíme do předehřáté trouby a zapékáme při 180 °C asi 25 minut.

Krůtí závitek se špenátem a šunkou



pro 4 osoby

- 4 plátky z krůtích prsou po 150 g

- sůl a mletý pepř

- 1 lžíce usekaného rozmarýnu

- 4-8 tenkých plátků sušené šunky, např. parmské

- 4 hrsti listového špenátu

- 1 lžíce másla + 1 lžička do šťávy

- 2 stroužky česneku

- 2 lžíce olivového oleje

- 1 lžíce worcestrové omáčky

- trochu citronové šťávy na dochucení

Příprava: 10 minut + 20 minut opékání

1. Krůtí prsa, nejlépe z takzvané svíčkové, nakrájíme na 4 asi 1 až 1,5 cm silné plátky a lehce je přes fólii naklepeme. Osolíme, opepříme a z vnitřní strany posypeme čerstvým usekaným rozmarýnem a poklademe plátky šunky. Špenát omyjeme, přelijeme vroucí vodou a necháme okapat.

2. Na pánvi rozehřejeme máslo a zpěníme na něm nadrobno nasekaný česnek, přidáme špenát, krátce prohřejeme a osolíme a opepříme. Špenát rozdělíme na 4 díly a ve svazečku položíme napříč přes plátky masa se šunkou. Krůtí prsa svineme do závitků, spíchneme párátkem a zprudka opečeme ze všech stran na rozpáleném olivovém oleji. Zmírníme plamen a ještě chvíli opékáme, aby se maso propeklo, ale nebylo vysušené, celkem by mělo stačit přbližně 10-15 minut.

3. Opečené závitky vyjmeme a necháme odpočinout, než doděláme šťávu. Do výpeku přidáme lžičku másla, worcestrovou omáčku a trochu citronové šťávy a necháme chvíli povařit. Nakonec dochutíme podle potřeby solí a mletým pepřem.

Polévka s kokosovým mlékem

pro 4 osoby

- 350 g mraženého sekaného špenátu

- 3 lžíce olivového oleje

- 1 cibule

- 3 stroužky česneku

- 700 ml vody nebo zeleninového vývaru

- 200 ml kokosového mléka

- 200 g mascarpone

- sůl a mletý pepř

- 2-3 lžíce kukuřičného škrobu (maizeny)

- 1 kuřecí prsíčka

- 1 červená pálivá paprička

- hrst listů koriandru nebo petrželky

Příprava: 10 minut + vaření 30 minut

1. Omytá kuřecí prsa (200-250 g) nakrájíme na nudličky, papričku zbavíme semínek a nakrájíme na tenké proužky, promícháme a osolíme. V hrnci rozpálíme olej, vsypeme maso s papričkou a zprudka opékáme asi 6-8 minut.

2. Opečené maso přendáme do misky, přidáme zbylý olej, přisypeme jemně pokrájenou cibuli a česnek a necháme je zesklovatět. Zalijeme kokosovým krémem nebo mlékem, přidáme špenát, přilijeme vodu nebo vývar a uvedeme do varu. Osolíme, opepříme a ochutíme špetkou muškátového oříšku.

3. Mezitím si rozmícháme škrobovou moučku v trošce vody. Směs vaříme asi 5 minut, vmícháme mascarpone a škrob a ještě asi 3 minuty povaříme a dobře rozmícháme. Nakonec přidáme usekaný koriandr a opečené kuřecí maso s papričkami. Podle potřeby dosolíme a dochutíme mletým pepřem.

Kokosové mléko nebo krém můžete nahradit smetanou na šlehání a mascarpone lučinou.

