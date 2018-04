Jezte jako dvouleté dítě a zhubnete!

První den:

Snídaně: Kaše a krajíc opékaného chleba s džemem. Snězte dva hlty kaše (naberte si ji rukama, bude vám víc chutnat) a zbytek hoďte na zem. Do chleba si jednou kousněte a zbytek džemu si rozetřete po tváři a šatech.



Oběd: Čtyři pastelky (na barvě nezáleží), hrst rozdrobených chipsů a pohár mléka (třikrát usrkněte a potom pohár převrhněte).



Večeře: Čokoládová tyčinka, dva desetihaléře a čtyři doušky vyčpělého piva.



Zákusek před spaním: Opečte si chléb a hoďte ho v kuchyni na zem.

Druhý den:

Snídaně: V kuchyni zdvihněte suchý chléb z podlahy a snězte ho. Zapijte půlkou lahvičky vanilkové esence, případně douškem stolního oleje.



Oběd: Polovina fialové rtěnky a cigareta (sníst, ne vykouřit). Zajezte kostkou ledu.



Pochoutka: Chvíli olizujte lízátko a potom jej hoďte venku do prachu. Zdvihněte ho a lízejte, dokud nebude čisté. Vraťte se s ním domů a hoďte ho na koberec.



Večeře: Kamínek nebo fazoli (strčit do nosu). Vylijte colu do bramborové kaše a jezte lžičkou.

Třetí den:

Snídaně: Dva lívance s marmeládou. Jezte rukama a utírejte si je o vlasy. Lahev mléka - polovinu vypijte a zbytek nalijte na lívance. Po snídani odlepte z koberce lízátko, oližte jej a hoďte na gauč.



Oběd: Tři zápalky, sklenici mléka, chléb a nutela. Několik hltů vyplivejte na podlahu. Mléko vylijte na podlahu a vyližte.



Večeře: Miska zmrzliny, chipsy, trochu vína a káva.

Čtvrtý den:

Snídaně: Čtvrtina tuby zubní pasty (libovolná značka), dva hlty mýdla. Vločky zalijte mlékem a posypte cukrem. Až změknou, vypijte mléko a vločkami nakrmte psa.



Oběd: Vyližte z podlahy vločky, které zůstaly po psovi. Najděte lízátko a dojezte jej.



Večeře: Talířek špaget s čokoládovým mlékem. Rozřezané maso nechejte na talíři. Jako zákusek si dejte opalovací krém.