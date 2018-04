Má u vás Ježíšek namále? Uchovejte jeho kouzlo ještě o chvíli déle

Většina rodičů se v tu chvíli pokusí zaimprovizovat. To popsala naše čtenářka Hanka: "Dcera měla ve škole ´hodnou´ paní učitelku, která chtěla převzít roli rodičů a řekla to dětem. Doma jsme pak dceři řekli, že dárky nosí rodiče jenom těm dětem, co zlobí. A my navíc nemáme penízky, tak kdo by jí ty dárky dával? Sama uznala, že to musí být Ježíšek. Je to i kvůli mladší čtyřleté dceři, ta starší by jí to určitě vykecala."



Víra v Ježíška se ztrácí postupně

Oblíbeným úhybným manévrem rodičů je také pomoc Ježíškovi, který má přece na Vánoce strašně moc práce, a tak mu to rodiče a prarodiče trochu pomáhají, aby to všechno zvládl včas. Skvělý trik vymysleli rodiče na naši kolegyni Báru: "Už jsem začínala mít nějaké podezření, když jsme byli s rodiči přes Vánoce na horách. Jenže když jsme se vrátili domů, svítil tam stromeček a pod ním byly nachystané dárky. Tehdy jsem hodně znejistěla, vůbec mě nenapadlo, že to mohla přijet připravit babička." Báru tehdy rodiče ještě na chvíli přesvědčili, ale nejde to tak navždy.



Pojďte si povídat do Kavárničky Do kolika jste věřili na Ježíška? A budete o něm dětem říkat, nebo je necháte vypátrat pravdu ve vlastní režii? Podělte se s ostatními zde.

"Dítě ztrácí víru v to, že Ježíšek nosí pod stromeček dárky během několika let po nástupu na základní školu, nejde obvykle o "rychlou změnu". I když už dítě někde slyšelo, že dárky kupují rodiče, nebo vidělo nějaký dětský film, který si zřejmě klade za cíl zbavit děti iluzí, stejně si svou víru ještě nějakou dobu drží," říká psycholog Jan Kulhánek z Centra psychoterapie Anděl. Podle naší zkušenosti i z příspěvků čtenářek je osm let nejčastější věk, kdy se děti začnou zapojovat samy do nákupu dárků pro ostatní.



Mnohé děti si rády hrají na Ježíška i potom, co je jim prozrazen původ dárků, připomíná jim totiž stále kouzelnou atmosféru Vánoc. "Ježíšek jako osoba rozdávající dárky patří do říše dětských fantazií, pohádek, mýtů. Zároveň je to naše kulturní tradice, která přežila i tvrdý útok Dědy Mráze v několika obdobích minulého režimu. V naší zemi v některých pragmaticko-ateistických rodinách je Ježíšek po nějakou dobu jediným kontaktem se světem zázraků," uvažuje Kulhánek.



Jak vlastně vypadá?

Ježíšek ale umí být pěkně komplikovaný. Najdete ho ležet v jesličkách, nikdy ale nerozdává dárky. Je to vůbec ten samý Ježíšek? Mnoho dětí si Ježíška s novorozencem vůbec nespojuje. V jejich dětské fantazii nosí dárky třeba duch Ježíška ztělesněný zářící hvězdičkou nebo ježeček s dárky napíchanými na bodlinkách. V tom je ale právě krása a kouzlo Ježíška, v dětské fantazii může být jakýkoliv. Nic není o moc méně pravděpodobné než malinké miminko nosící dárky všem dětem v jeden jediný večer.



Naši čtenáři se nám ale svěřili i s tím, že jim konec víry v Ježíška zlomil srdce a cítili se od rodičů podvedení. Jak takovému pocitu předejít?

"Když se budou děti ptát, proč rodiče kupovali dárky a tvrdili, že je to od Ježíška, můžeme jim říct, že je to taková hra, která pomáhá dětem i rodičům užít si ještě víc vánočního překvapení a radosti z dárků. Také je to vánoční zvyk, který si zažili i rodiče. K dětskému světu prostě nadpřirozeno a kouzelno patří a v našem racionálním světě je toho stále méně," myslí si psycholog Jan Kulhánek.