Ježíšek křičí: Pikachu, volím tebe

Školou povinné děti po ní i dalších hrdinech seriálu touží a těší se na Vánoce stejně nedočkavě jako zábavní průmysl, pro nějž jsou Pokémoni několikaletým zdrojem vysokých zisků.

Rodiče naopak zoufají - Pokémon je dokonalý vysavač jejich peněženek. „Pokémon je letos rozhodně nejprodávanější hračka,“ potvrzuje Petr Nedoma z firmy Piccollo, která je zástupcem světoznámého výrobce hraček Hasbro. Tvrdí, že pokémanie už zasáhla Českou republiku naplno. Stejného mínění jako on je i Josef Kantor z firmy Conquest, která na českém trhu zastupuje firmu Nintendo. Právě ona před pěti lety jako první přišla s počítačovou hrou Pokémon.

„Prodej her předčí všechna očekávání,“ usmívá se Kantor. „Začalo to vlastně úplně nevinně v září, kdy naše sedmiletá dcera viděla v televizi první díly seriálu Pokémon,“ vzpomíná Hana Císařová, jedna ze statisíců rodičů, kteří se učí čelit novému fenoménu. „Napřed jsem nevěřila, že se na tom dětem může něco líbit.

Jenže postupem času se ukázalo, že tím seriálem žijí,“ popisuje.

První Pokémon, a byl to samozřejmě žlutý Pikachu, se v rodině objevil v září. „Byl plyšový a koupili jsme ho na veletrhu hraček v Letňanech za pětistovku.“ Na výstavě byly také stolky, kde si děti mohly vyzkoušet pod vedením trenérů karetní hru Pokémon. „Dcera byla nadšená a začala šetřit na karty. Brzy jsme je měli doma - sadu pro začátečníky za šest set korun,“ vypráví Císařová.

Od září vytáhli Pokémoni z jejich rodinného rozpočtu dva tisíce. „Zbytek šel na časopisy, samolepky, žvýkačky a sběratelské kartičky,“ vysvětluje žena. Zdaleka nekupuje všechno, co by dcera chtěla.

Mnohdy musí její přání tvrdě odmítat. V podobné situaci jsou přitom ohromné zástupy dalších rodin na celém světě. V čem spočívá přitažlivost celého fenoménu? „Mne samého Pokémoni moc nevzali, ale řadu lidí v mém okolí včetně dospělých ano,“ říká Zdeněk Polách, šéfredaktor internetového magazínu Bonusweb, zaměřeného na počítačovou zábavu.

„Myslím, že úspěch je skrytý v principu těch her. Chytáte Pokémony, pak je trénujete a pečujete o ně. Je to podobné, jako když si děti hrají s tamagoči nebo s panenkami. Drnká to na stejnou strunu - mít někoho, o koho se můžete starat.“ Utěšuje-li se někdo myšlenkou, že jde jen o módní vlnu s jepičím životem, může být zklamán. Pocket Monsters, nebo zkráceně Pokémoni, totiž vkročili na trh v roce 1995 a jejich jméno je pro řadu výrobců už několik let zárukou dobrého výdělku.

První opojné doušky úspěchu zažila s Pokémony japonská firma Nintendo, specializující se na elektronickou zábavu. Na přelomu let 1995 a 1996 uvedla na trh první počítačové hry s touto tematikou: Pokémon Red a Pokémon Blue. Byly určeny pro malý přenosný přístroj Gameboy a vtrhly mezi děti jako smršť.

Během prvního roku milion prodaných kusů. Ve druhém roce pokořena hranice tří milionů. A to jen v Japonsku. I nástup na trhy v USA v roce 1998 zní jako pohádka: milion prodaných kusů padl během prvního měsíce. Další z her Nintenda Pokémon Yellow, se známým Pikachu v jedné z hlavních rolí, přinesl nový rekord v prodeji videoher: 600 tisíc během prvního týdne.

A horečka trvá dodnes! Nedávné uvedení pokračování Pokémon Gold a Pokémon Silver na americký předvánoční trh znovu bořilo očekávání: tržby 41 milionů dolarů za 1,4 milionu prodaných kopií - za pouhých sedm dní. Obrovský úspěch si Pokémon prožil i v západní Evropě, kam vstoupil loni v září. O rok později vkročil i do Česka.

Úspěchu Nintenda samozřejmě brzy využily další firmy a koupily od něj licence. Objevil se televizní seriál, celovečerní film, karetní hra, sběratelské karty, trička, plyšáci, žvýkačky, lízátka...

Licence už byly vydány na více než 600 produktů. Ve hře jsou i takoví giganti hračkářského průmyslu jako Hasbro - impérium, kterému patří například panenky Barbie.

Viceprezident pobočky Nintenda v USA Gail Tilden odhadl, že celkové tržby firem zapojených do prodeje produktů se značkou Pokémon dosáhnou v tomto kalendářním roce jen na americkém trhu tří miliard dolarů.

Internetové stránky Nintenda nabízejí i odhad celosvětových tržeb za čtyři roky prodeje: zhruba 16 miliard dolarů. „Tak jak se rozrůstá množství výrobků a aktivit s názvem Pokémon, roste i počet příznivců tohoto fenoménu. Všechno napovídá tomu, že i letos to bude v zábavním průmyslu franšíza číslo jedna,“ řekl Tilden.

A jak vypadá situace v České republice? „Když jsme si dělali odhady, kolik her prodáme, dozvídali jsme se ze západní Evropy i z USA, že to přesně odhadnout prostě nejde,“ usmívá se Josef Kantor z firmy Conquest, která na tuzemský trh dováží produkty Nintenda. „A potvrzuje se to. „Očekávali jsme zájem, ale že bude tak velký, jsme netušili. Příjemně nás to překvapilo,“ říká a vysvětluje, že se nyní týdně prodá 500 až 700 her pro Gameboye s tematikou Pokémonů.

„Na český trh je to opravdu velký úspěch,“ hodnotí Kantor a odhaduje, že do konce roku najde kupce minimálně 10 tisíc her. „Věřím, že svou roli sehrají Vánoce a že to bude ještě více.“ Firma Conquest doufá, že se jí podaří překonat rekord v prodeji počítačových her, který drží NHL 2000, určená ovšem pro platformu Windows. Odhaduje se, že se jí v Česku prodalo právě kolem 10 tisíc.

A jaký letos přinesou Pokémoni Conquestu zisk? „Letos určitě ziskoví nebudeme. Dali jsme totiž do marketingu osm milionů korun. Takže budeme na nule nebo spíš v minusu. Bereme to ale jako dlouhodobou záležitost,“ vysvětluje Kantor a s optimismem hledí do dalšího roku.

To, že zájem o Pokémony je obrovský, potvrzuje i generální ředitel obchodního domu s hračkami Sparky’s, Robert Adámek: „Po začátku televizního seriálu nastal obrovský boom. Věci souvisící s Pokémonem, jako plyšáci, karty, gameboye a podobně, dělají asi čtvrtinu našeho obratu. Za listopad jsme utržili zhruba 12 milionů korun,“ říká spokojeně.

„Je to řekl bych krátkodobá záležitost, která během řekněme dvou let odezní, i když i pak se asi bude prodávat dál. Takže ji asi nelze srovnávat s něčím, jako je Barbie nebo Lego, o které je trvalý zájem. Letos však rozhodně kraluje Pokémon, pak Furby a pak dlouho nic...“

Ekonomické analýzy ziskovosti herních gigantů a obchodních domů děti nezajímají. Žadoní u rodičů o další peníze, vyměňují nálepky a chytají Pokémony ve hrách pro Gameboy. Přitom si mezi sebou tajemně špitají jména příšerek: Bulbasaur, Pikachu, Raichu, Charmander, Charmeleon, Metapod... Musí je přece mít všechny. Všech sto padesát.