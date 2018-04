Ježíšek iDNES.cz měl přinést věci, zdraví i pomstu

ČTĚTE TAKÉ:

Z někoho už zjevně dýchal klid a předvánoční pohoda, ale někteří prostřednictvím svých přání neskrývali předvánoční stres, nebo dokonce vážné životní problémy.



Nejvíce jste si přáli dostat pod stromeček různé spotřební věci. Toužili jste po novém autě – nejvíce samozřejmě po škodovce, ale hned na druhém místě byl peugeot. Že bychom měli buňky pro francouzský šarm? To by byla dobrá zpráva.

Občas byla vaše automobilová přání velmi specializovaná. Třeba Ondřej si přál: "Auto Hummer H2 v černé barvě a s plnou nádrží. A budu ti moc vděčný, Ježíšku.“

Dveře i sněžnou frézu

Také jste chtěli mobily a foťáky, počítače či plazmové televizory, ale i byty, či aspoň dveře do bytu, nebo kuchyňské linky.

Alča si třeba přála okna do jejího nového domečku. “Došly nám finance a nemohu otěhotnět, neboť bychom s malým prckem neměli kde bydlet,“ psala Ježíškovi.

Anděla zase chtěla to, co už většina domácností určitě má: "Mít doma už konečně automatické praní :-)“.

Alice to vzala docela sportovně: "Ježíšku, chtěla bych novou kuchyň, ale vím, že je to hodně finančně náročné, tak tedy aspoň hodně pohody a klidu všem :o).“

Andrea asi bydlí na horách, protože si přála "větší sněžnou frézu“. A vidíte, Ježíšek ji určitě vyslyšel, protože se zatím alespoň postaral, aby nesněžilo.

Prvně k moři, nebo do Austrálie za tátou

Z ne-věcí jste asi nejvíce toužili po hezké dovolené. Nejčastěji jste chtěli jet kamkoli k moři a hodně z vás zatoužilo po exotice. Ale byli i tací, kteří byli docela skromní. Agnes si přála "ještě jednou vidět moře“.

Školačka Barunka zase zájezd k moři pro celou rodinu. "Já ještě moře neviděla a můj pětiletý bráška by si vylepšil těžký ekzém.“

Někdo se chtěl dokonce podívat až do nejsevernější výspy Evropy přímo za Santa Klausem. "Moc rádi bychom se s dcerou Hankou chtěli podívat na Joulupukki - finského Ježíška - do jeho městečka Korvatunturi! Děkujeme!“ napsala nám maminka Anna.

Byli i tací, kteří nechtěli dovolenou vůbec pro sebe a vyjádřili tím, jak hezký vztah mají ke svým blízkým. "Chtěla bych pro svou mamču a nevlastního taťku krásnou dovolenou, na které by si odpočinuli a byli šťastní. Oba by se rádi podívali do Norska. Ráda bych jim splnila přání za to, jak moc mi v životě pomohli. Jsou to nejbáječnější rodiče, jaké jsem si mohla přát.“

Jiní dali najevo, že by jeli i hodně daleko, ale hlavním motivem při tom nebylo jen poznání cizích krajů. "Milý Ježíšku, přála bych si jet za tátou do Austrálie,“ napsala Zdenka.

A přáním Zuzy bylo zase navštívit její "adoptovanou dcerku" v Keni, popřát ji veselé Vánoce a předat nějaké dárky.“

Pořádný afro na květák

Pak jste chtěli hezké či napínavé zážitky. Pro sebe i pro druhé. Pavel si přál let v kabině cestovního letounu. A školačka Nicola "let balonem pro naší hodnou paní učitelku, paní Blanku Zhasilovou ze ZŠ Pohořská v Odrách.“

Další čtenářka zase, aby její syn s manželem viděli na vlastní oči závody F1.

Některá přání byla ovšem docela kuriozní. "Přál bych si nastřílet pořádný afro na květák...tak aspoň za 500 000 eur...předem dík:o),“ napsal nám jeden šprýmař. Nebo je to jinak a jeho mužná pleš ho opravdu trápí?

Děti si přály různá domácí zvířátka, hlavně psy. Nebo sourozence. Adámek sestřičku. Anička sestřičku nebo bratříčka, nebo alespoň pejska. “Pokud by to měl být pejsek, měla by to být fenka maďarského ohaře. Protože to byla moje Deborka, která mi letos umřela. Děkuji Anička.“

Alexandra pak chtěla, aby Ježíšek obdaroval jakýkoli zvířecí útulek.

Zpátky Ivanku, ale i "vycpaného Paroubka"

Někteří zatoužili, aby se vrátili jejich partneři, kteří je opustili, nebo aby vůbec našli životního druha. Tomáš by tak moc chtěl zpátky svoji Ivanku, jiný Tomáš Kristýnku a Aleš svou lásku Danču. I Pavla by si přála klid a urovnání vztahů s přítelem.

"Ježíšku, já tedy nevím, moje přání znáš a už asi přestanu věřit, že jsi. Každý rok si přeju prima muže a miminko a stále nic,“ napsala čtenářka Anna.

A Olga si moc přála následující: "Svoji milovanou snachu, která odešla od syna, radost z práce, jež přešla do beznaděje, zdraví, které je v nenávratnu a štěstí, na něž stojím ve frontě.Tobě přeji hodně síly k tomu, aby jsi to celé přečetl a nechytila Tě z toho deprese.Tvoje milující dítko Olinka.“

Jiní se ovšem rozhodli, že si vánočním přáním budete trochu vyřizovat účty. Petr chtěl třeba vycpaného Paroubka. Další čtenářka napsala: "Milý Ježíšku, mně nemusíš nosit nic, ale panu Kyprovi a Pospíšilovi přines aspoň syfilis nebo ptačí chřipku. A taky by si mohl nadělit Čechům trochu slušnosti a čestnosti, protože oni neví, co to je. Předem děkuji.“ Trochu zdrcující, viďte, Češi!

V podobném duchu psal i Pepíček. "Milý Ježíšku, letos pod stromečkem nic nechci, jen bych si přál, abys nakopal toho de Billa v červeném kostýmu, který se k nám cpe. Pokud by byl na tebe moc velký a tlustý, tak mi napiš a já s kamarády ti rádi pomůžeme. My tady toho promiskuitního kohouta nechceme.“



Další ve svých e-mailech naznačili, že jejich Vánoce z různých důvodů nebudou klidné. “Milý Ježíšku, už jsem ti jednou psal, je mi to trapné, ale moc bych si přál 100 000 Kč, abych se vysekal z průseru, který jsem způsobil a mohl mít klidné mládí. Ještě jsem nedodělal školu a mám takovýto dluh. Kvůli mé blbosti!!! Byl by jsi moc hodný kdyby jsi mi splnil mé přání!!! Tomáš."

Podobně i Olga si přála obálku s penězi: "200 000 Kč, abych mohla zaplatit všechny naše dluhy a my mohli žít spokojený život,“ uvedla. A Petra napsala krátké, lakonické, ale zcela přímočaré přání: Přestat pít.

Zdraví, zdraví a zase zdraví

Při čtení dopisů jsme se také znovu přesvědčili, jak důležité je pro všechny přání dobrého zdraví. Pavel si například moc přál rehabilitační pomůcku Motomed Letto. "Jsem už skoro čtyry roky ochrnutý od krku dolů a tahle pomůcka by mi moc bodla. Díky.“

Anna zase moc potřebuje "kyslíkový generátor pro tatínka, který těžce dýchá“.

A poslyšte, co si přál k Ježíškovi vnouček Artjom. "Zdraví pro mého nejmilejšího dědečka. Je mi 7 let a mám ho moc rád.“

A toto si přála Nikina: "Ahoj Ježíšku, měla bych jedno opravdové přání, které se nedá jen tak splnit a jelikož jsem na to splnění moc krátka a nemám takovou moc jako ty, tak bych tě chtěla poprosit, aby ses zaletěl podívat na mojí kamarádku. Už dlouho se jí drží nemoc, která zapříčinila, že už dlouhou dobu nemá vlasy a hubne. Já bych jí chtěla té nemoci zbavit.Takže pokud je to v tvé moci, prosím, pomoz ji. Děkuji ti.“

Nechci nic, byl jsem zlobivej...

Na závěr jsme vybrali pár přání, která nás potěšila asi nejvíce.

Andrea: "Přát si něco pro sebe nebo rodinu mi přijde sobecké. Proto prosím udělej radost nemocným dětem, které musí trávit Vánoce v nemocnici.“

Zuzana: "Ježíšku, naděl prosím dárečky dětem v dětském domově v Hodoníně. Měla jsem možnost se s těmi dětmi seznámit a jsou kouzelné. Těm starším bych navrhovala po domluvě s ředitelem nějaké poukazy na kurzy (jazyky, keramika atd. ) Moc by mě to potěšilo.“

PIN.kes: "Ahoj Ježíšku, chtěl bych to co mi nemůžeš dát, tak dej ty dary alespoň ostatním, dik.“

Naďa: „Hodně zdraví a lásky, protože ostatní si koupím nebo nekoupím a svět se nezboří :o).“

Jana: "Milý Ježíšku. Nadělil jsi mi toho v životě už tolik. Jsem šťastně vdaná, oba jsme zdraví. Tak hodně štěstíčka a ať se Ti ty dárečky dobře nosí :-).“

Arsalan: "Mily Ježíšku, nic nechci, jelikož všechno mám a byl sem moc zlobivej. Ale kdybys přeci jen viděl pro mne něco malého a myslel sis, že si to zasloužím, budu rád. Tvůj Arsa.“

A tato přání paní Andrey Bezděkové jsme splnili. Poslali jsme stavebnice, výtvarné potřeby a hry pro děti z mateřské školy Matjuchinova v Praze – Zbraslav, kde je bezvadná paní ředitelka, která se o svou školku krásně stará. - více zde