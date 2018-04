Ježíšek? Hurá nakoupit během pracovní doby

Tři londýnské banky však daly raději svým zaměstnancům malý dárek a zároveň geniální lék na předvánoční hysterii: jeden či dva dny oficiálního volna na nákupy, které si může každý vybrat kdykoli během prosince.

"Je to fajn, právě včera jsem si volno vybrala a strávila celý den na nákupech. Koupila jsem pět dárků a mám klid," pochvaluje si analytička banky J. P. Morgan Juliette Declercqová. Její společnost byla k zaměstnancům nejštědřejší - každý může nakupovat hned dva dny. V londýnské pobočce Deutsche Bank dostali pracovníci jeden den a v další bance, CSFB, volné odpoledne.

Pobočky týchž společností v České republice už tak blahosklonné nejsou. Přitom záplavy lidí na ulicích v době předvánoční jsou jasným důkazem, že podobné opatření by se jistě rychle uchytilo. Ostatně stačí zavolat příbuzným do práce v deset hodin dopoledne. "Vaše maminka? Přijde až odpoledne, jela pro stromeček."

Prodavači o pracovních nákupech nepochybují už vůbec. "Zákazníků je tu pořád stejně, po obědě i večer, určitě utíkají z práce," říká prodavačka Olga Krajlová z pražského obchodu s oděvy Marks & Spencer. O tom, že lidé místo práce chodí po obchodech, vědí své i v sousední prodejně EuroTelu. "Když přivezou telefony, je tu fronta padesáti lidí klidně v půl desáté ráno. Že by lidí přibylo až večer po pracovní době, to bych neřekla," říká mladá prodavačka jednoho z hitů letošních Vánoc - zvýhodněných Go sad.

Praxe z finančních kruhů v Londýně je však v Česku prozatím hudbou budoucnosti. "Zaměstnanci jsou plně vytíženi a nemůžeme nikoho postrádat," uvedl mluvčí Československé obchodní banky Jan Stolár. Navzdory tomu, že obchody pod okny jeho kanceláře jsou plné i během bílého dne, věří tomu, že jeho kolegové se nenechají zlákat: "Jsem si jist, že jsou natolik disciplinovaní, že vánoční nákupy dělají až po pracovní době."

Heslem nejdřív práce, potom osobní záležitosti se řídí i Komerční banka. "Vánoce nejsou žádné překvapení. Všichni s nimi mohli počítat a dostatečně včas se připravit," tvrdí mluvčí ústavu Marie Růžičková.

Ani personální odborníci, kteří firmám radí, jak jednat se zaměstnanci, o dnech volna navíc na nákupy v Česku zatím nic neslyšeli. Podle Dany Formánkové z poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers je v tuzemsku běžnou praxí spíš to, že šéfové přimhouří oko a zaměstnancům tolerují větší prodlevy než obvykle. "V českých firmách je to spíš na neformální bázi a záleží na tom, jak si to každý vedoucí zorganizuje. Ale formální den či půlden volna bych určitě doporučila. Lidé jsou teď stejně myšlenkami jinde než v práci, a pokud by věděli, že vše stihnou, byli by klidnější," soudí Formánková.

Jiný metr používají na svůj personál v Česku i ty firmy, které jsou v Londýně průkopníky toho, co možná jednou bude nový předvánoční trend. "Zde v Praze máme mnohem menší tým a pro nikoho není problém si se mnou volno dohodnout. Bez ohledu na to, zda jsou Vánoce," prohlásil šéf tuzemského zastoupení J. P. Morgan Johannes Kinsky. V CSFB však mají naději. "Nic o tom nevím, ale není to zas tak špatný nápad. Pro příští rok o tom budu přemýšlet," uvedl šéf pražské pobočky této společnosti Michal Šušák. Sám přiznává, že půlden volna po vzoru londýnských kolegů by se mu letos velmi hodil. "Zatím žádné dárky koupené nemám a budu to asi muset udělat jako mnozí další - tedy vyrazit v pracovní době," přiznává Šušák.

Srovnávat Prahu a Londýn však podle některých světoběžníků není úplně fér. "V londýnské City, jak se přezdívá čtvrti, kde sídlí všechny investiční banky, není tolik obchodů jako v centru Prahy. Nákupní zóna je celkem daleko, takže udělat pěkný vánoční nákup během oběda opravdu nelze," vysvětluje Kinsky. Jiní makléři z Londýna upozorňují - byť anonymně - ještě na jiný možný rozdíl. "Srovnáte-li, jaké pauzy na oběd mají bankéři v Praze a v Londýně, možná se vám den volna nebude zdát tak divný," uvedla jedna z českých bankéřek, jež přesídlila z Prahy do Londýna.