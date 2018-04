Jezděte na kole!

Zdraví: zkuste to a uvidíte, co to dělá s fyzickou kondicí, nadváhou, krevním tlakem, cukrovkou apod...

Čas: na kole jsem rychlejší než MHD

Peníze: neplatím jízdné, ušetřím na oblečení (na kolo žádnou velkou módu

nepotřebujete a ani nepotřebujete kolo za 20 000 Kč a víc)

Má to své problémy - jako je nedostatek cyklostezek, agresivní řidiči a tupí chodci, o pejskařích nemluvě... ale stojí to za pokus! Ráno se cestou do práce rozkoukám a pěkně provětrám, odpoledne vydupu stres. Večer pak klidně a spolehlivě usínám u televize.