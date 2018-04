Jez nahá před zrcadlem, radí si anorektičky

1. Jez nahá před zrcadlem! Každé jídlo ti přijde nechutné.

2. Nos těsnou gumičku kolem zápěstí a pokaždé, když budeš chtít jíst, ti gumička připomene, že chceš být hubená. Proto za ni zatáhni a pusť. Bolí to, ale alespoň si uvědomíš, že víš, co chceš. A jídlo to opravdu není.

3. Když sedíš a musíš jíst, klepej si u toho nohou nebo tužkou, nikdy se nepřestávej hýbat.