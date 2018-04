Ještě že nám do zámku nastěhovali Lenina, říká hraběnka Sternbergová

5:12 , aktualizováno 5:12

Bylo jí dvacet, když se provdala do šlechtické rodiny. Mladá žena bez kapky modré krve. Dnes je Petře Sternbergové sedmatřicet a neumí si představit, že by žila jinde než na zámku. Přestože je to život poměrně tvrdý a nepohodlný. A začátky byly krušné.