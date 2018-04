Ještě jste nepotkala toho pravého? Může za to antikoncepce

Nejsou to jeho kaštanové vlasy, studánkové oči, dokonce ani jeho vypracovaný zadek. To, co nás na mužích údajně přitahuje nejvíce, je jejich vůně. Výběr budoucího partnera tak zdaleka nezávisí pouze na našich přáních či úmyslech - tuhle životní volbu za nás provádí samotná příroda.

Podle magazínu psychologytoday.com jsme instinktivně přitahovány k mužům s odlišnými komponenty v imunitním systému. Právě tato odlišnost je totiž zárukou lepší imunitní výbavy našich potenciálních potomků.

Poznat pana dokonalého - tedy toho s vhodným složením imunitního systému - je zdánlivě velmi jednoduché. Údajně ho můžeme "vyčmuchat". Z několika odborných studií totiž vyplývá, že je na čase přestat se řídit srdcem, ale spíše důvěřovat našemu nosu. Ten pravý nám prostě musí vonět.

Antikoncepční intriky

Přírodu však lze bohužel ošálit. A nejlépe to umí antikoncepce. Její hormonální složení má dokonce takovou sílu, že dokáže zmást i naše pachové preference. Při užívání hormonálních pilulek je pak naše tělo popletené a neřídí se zcela stejnými instinkty jako za normálních okolností. Jednoduše řečeno - toho pravého už jsme možná potkaly, jen jsme to nepoznaly.

Antikoncepce tak nově vstupuje do romantických příběhů a zajišťuje hlavní zápletku. Její intriky však mohou mít katastrofální následky. Tuto skutečnost komentuje i skotský badatel Tony Little: "Když si žena vybere svého životního partnera, zatímco užívá antikoncepci, podstupuje velké riziko. Jakmile totiž prášky vysadí, změněná hormonální hladina ji napoví, že se provdala za nesprávného muže."

Cítím, že to není ten pravý

Vědecké závěry by mohla ilustrovat i zkušenost třicetileté asistentky Věry: Antikoncepci začala užívat, když jí bylo 15 let. Doktor jí pilulky předepsal kvůli akné. Staly se samozřejmou součástí jejího života a Věra je nevysadila ani tehdy, když byla sama.

"Brzy jsem potkala Tomáše a byla to láska na první pohled," říká. "Nyní se snažíme o miminko, ale vše zdaleka není tak dokonalé. Připadá mi totiž, že Tomáše už nemůžu ani cítit. A to doslova."

Méně sexy a navíc bez dýška

V současné době užívá antikoncepci více než 100 milionů žen na celém světě. To je hodně milostných osudů, které jsou v sázce. A nejen milostných. Tahle zákeřná pilulka totiž ovlivňuje i sexuální přitažlivost nás samotných. O tom svědčí i nedávná kuriózní studie, při které bylo zjištěno, že striptérky, jež užívají antikoncepci, si za hodinu vydělají v průměru o 37 dolarů méně než ty, které prášky neberou.

Nezáleží tak na tom, jestli chcete potkat toho pravého, mít zdravé potomky, nebo si jen (dobře) vydělat svlékáním šatů. Důvěřujte přírodě a ve správný moment ty rafinované pilulky jednoduše pusťte k vodě.

To ostatně doporučuje i doktorka Rachel Herzová z Brown University. Podle ní by navlečení snubního prstýnku mělo předcházet několik měsíců antikoncepčního půstu.