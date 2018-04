Ještě jednou o vaší (anti)diskriminaci

A předem se mu omlouvám za dozajista ne tak elegantní převyprávění.

V konkrétní americké restauraci nezaměstnávají jako obsluhující personál černochy, ačkoliv plat takového zaměstnance by byl vzhledem k poměrům na trhu o třetinu nižší, než zaměstnanců bílých. Majitel restaurace se tedy na první pohled chová ekonomicky nesmyslně a netržně, protože jinak by přece zaměstnával samé černochy, ušetřil by balík dolarů na mzdách a dosáhl tak pro sebe mnohem vyššího zisku.

Na druhý, zasvěcenější, pohled se ovšem chová naopak velmi tržně: jeho zákazníky jsou převážně lidé, kterým by "černá" osluha vadila a přestali by to této restaurace chodit. A z předpokládaného zisku, vzhledem k nižším mzdám, by se tak stala zřetelná ztráta. Trh v této lokalitě prostě perfektně ohodnotil cenu černé a bílé obsluhy na pracovním trhu. A teď si představte, že přichází "moudrý" zákonodárce a nařizuje majiteli, že musí bezpodmínečně dodržet kupříkladu 40% kvótu zaměstnanců tmavé pleti a ještě jim platit stejnou mzdu jako ostatním. Výsledek? Pokud restaurace ekonomicky přežije, mají všichni nižší mzdy, dokonce nižší, než byly ty původní před zavedením kvót.

A teď se zkuste zamyslet, proč spousta zaměstnavatelů v některých profesích odmítá zaměstnávat ženy, ačkoliv mají dle statistik o třetinu nižší platy a tedy by se jim to přece ekonomicky okamžitě vyplatilo, ne? A nebo mají své informace a zkušenosti, které jim říkají, že je pro ně celkově ekonomicky výhodnější zaměstnávat muže? A nebo ženy jen svobodné? A co by se stalo, kdyby jej nějaký antidiskriminační zákon donutil zaměstnat 50 % žen?

A je tedy logickým řešením antidiskriminace a nebo kupříkladu systém negativní daně, který zvýhodňuje matky s dětmi natolik, že je jejich zákonitě nižší tržní cena na trhu práce v konečném součtu vůbec nediskriminuje?

Co si o tom myslíte?

A na závěr již tradičně trocha poezie, tentokrát klasické rondeau (s jednou slabikou navíc), které jsem kdysi napsal:

Toužím se s Tebou milovat,

tak prosím čas, ať cvalem běží;

sic vím, že dokáže to stěží,

však říci mohl by si dát.

Včera šel jistě brzy spát,

tak jeho nohy jsou dnes svěží;

toužím se s Tebou milovat,

tak prosím čas, ať cvalem běží.

Kdyby se snažil nastokrát,

tu rychlost dosáhne jen stěží,

co chtěl bych jeho nohám dát;

vůbec mu na tom nezáleží,

(že)

toužím se s tebou milovat...