Hvězda Panství Downton Brownová přiznala, že měla poruchu příjmu potravy

Jessica anorexii přiznala jen proto, aby pomohla dívkám, které mají stejné problémy. Nelíbí se jí, že je v dnešní době na dívky, co se vzhledu týká, kladen velký nárok.

„Měla jsem poruchu příjmu potravy od čtrnácti let. Už od mala se ze všech stran dozvídáme, jak bychom měly vypadat, co bychom měly správně jíst. Jsme nuceni k dodržování určitých nepsaných pravidel. Dívky by ale měly vědět, že nic z toho dodržovat nemusí. Vede to jen k depresi,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín Telegraph.



„Jeden čas jsem se cítila velmi osamělá a myslela jsem, si, že právě hubnutí mi pomůže k tomu, že najdu přátele a budu lepší herečkou. Ale menší velikost oblečení vám nezaručí, že budete dostávat víc rolí a budete lepší herečkou. Pak jsem si jednou řekla, že já jsem já a nepotřebuji se měnit, že být takovou jaká doopravdy jsem, není nic špatného,“ doplnila.



Navíc brzy poznala, že nejsou jen role, ve kterých je třeba být štíhlá jako modelka. Například kvůli filmu Zimní příběh měla mít normální ženskou postavu. Nakonec tak právě kvůli herectví mohla hubnutí odsunout na druhou kolej, protože štíhlá postava byla pro jednu z rolí nežádoucí a z poruchy příjmu potravy se vyléčila. Dnes je velkou gurmánkou a jídlo miluje.