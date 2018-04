Jessica Alba ukázala masku, která jí pomáhá udržovat krásnou pleť

Fotkou v bílé masce Jessica Alba trochu vyděsila fanoušky. Vysvětlila ovšem, že je to první pomoc pro její pleť, kterou si dopřává před prací.

Maska vyzařuje nízkofrekvenční světlo na obličej a krk, čímž pomáhá regeneraci pleti, eliminaci akné a má antibakteriální účinky.

Cena takové masky se pohybuje v přepočtu kolem 50 tisíc korun, ale pro herečku je to zanedbatelná částka. Vedle rolí v trhácích, jako je Fantastická čtyřka, jí slušně vydělává i firma The Honest Company s netoxickými výrobky pro domácnost, kterou založila v roce 2011 s dalšími třemi společníky a za čtyři roky vyrostla v miliardový byznys. Jessica Alba se také objevila na obálce časopisu Forbes jako jedna z nejúspěšnějších podnikatelek světa.

K byznysu stíhá natáčení i výchovu dvou dětí, sedmileté dcery Honor a čtyřleté Haven. Právě ony ji inspirovaly k založení firmy s produkty bez toxinů. Sama byla v dětství hodně nemocná a přisuzuje to především chemii, kterou byla obklopená. „Založila jsem Honest Company na této myšlence: Cokoli se dotýká vás a vaší rodiny, všechno u vás doma musí být netoxické, efektivní, krásné na pohled a cenově dostupné,“ říká Jessica Alba.

Zdravý styl vyznává i v jídle a sobě i dcerám dává hlavně organické potraviny bez GMO (geneticky modifikované plodiny). To jí prý pomáhá i s udržováním štíhlé postavy. Hřeší opravdu málo.

Jessica Alba, její manžel Cash Warren a dcery Honor a Haven (2013)

„Co se mě týká, tak já mám více energie, když nesním tunu sacharidů. Ale vždycky musím mít kousek čokolády. Dám si misku guacamole, a když si nedám dezert, můžu si dát martini. Nemůžete mít obojí, alespoň ne každý den,“ říká Alba, která se hubnutím trápila hlavně po porodech. Dokonce spala v korzetu, aby získala zpět svůj štíhlý pas (více čtěte zde).

Teď si k udržení váhy pomáhá hlavně cvičením, ale spíš než v posilovně ji potkáte na józe. Posilovny ji totiž nudí. „Nesnáším cvičení. Je to nuda. Dělala jsem to, jen když jsem měla fyzicky náročné role, ale to jsem mezi 17 a 27 lety měla pořád, takže jsem pořád cvičila,“ řekla Jessica Alba v časopisu Self.