Jenom čistit zuby nestačí

Obecně lze prevenci charakterizovat jako soubor sociálních a zdravotních opatření, která zamezují vzniku onemocnění, brání rozšíření onemocnění a likvidují následky onemocnění. Dělí se na prevenci primární, sekundární, terciální.



Zubní lékařství se zabývá zejména léčením zubního kazu a jeho následků a léčením onemocnění závěsného aparátu zubů – parodontu. Proto je prevence zaměřena na tato onemocnění. Základní doporučení v prevenci primární, sekundární i terciální se týkají hygieny, výživy a fluoru jako prvku, jehož úloha byla opakovaně v prevenci zejména zubního kazu ověřena. Hygienická a výživová doporučení obecně platná již od věku, kdy se prořeže dítěti první mléčný zub (cca 6 měsíců). Základním hygienickým doporučením je čištění chrupu, pomůckami vhodnými dle věku. Základní výživové doporučení je omezení zejména frekvence slazených jídel a nápojů. Základním nositelem fluoru je zubní pasta, denně aplikovaná lokálně na zubní tkáň. Podrobná doporučení ve všech oblastech prevence jsou však individuální a jsou v kompetenci zubního lékaře a závisí na spolupráci pacienta (resp. rodičů).



Základem veškeré včasné diagnostiky, péče i poradenství je včasná a pravidelná návštěva zubního lékaře a odpovědnost pacienta za své zdraví a na druhé straně odbornost a ochota lékaře.



Systematická péče o chrup



Je to pojem, který je v naší zemi spojen s tradicí systematických, 2x ročně prováděných prohlídek chrupu dětí ve školkách, základních a středních školách a učilištích.



Pod tímto pojmem bychom měli především vidět včasnou a pravidelnou prohlídku, která zahrnuje vyšetření stavu chrupu s ohledem na tvrdé zubní tkáně i závěsný aparát, vyšetření sliznic dutiny ústní a zhodnocení postavení zubů v zubním oblouku. Prohlídka by měla být zhruba dvakrát ročně ročně, a to jedním zubním lékařem, pomocí všech diagnostických pomůcek a v prostorách k tomu určených. Součástí péče je i základní poučení o prevenci. Moderní zubní lékařství preferuje systematickou individuální péči i v dětském věku. Od 2 let nejpozději by mělo být dítě vyšetřeno svým zubním lékařem v přítomnosti rodičů.



Takto vedený systém podporuje odpovědnost rodičů a zavazuje zvoleného lékaře ke kontinuální odborné práci a odpovědnosti. Neeliminuje rodiče při spolurozhodování o volbě materiálů i terapie, ani při poučení o prevenci. Neomezuje lékaře při aplikaci například anestezie, podporuje dlouhodobý vztah lékař – pacient. Přítomnost rodiče je pro dítě mladšího věku i sociálním zázemím. Dříve podporovaná kolektivní péče, kdy pravidelnost návštěv, vyšetření i ošetření chrupu byla zcela ponechána na škole a zubním lékaři, brání vypěstování odpovědnosti obou stran. V rámci kolektivní péče lze doporučit pouze opatření podporující prevenci primární a k nim právě výzva k pravidelné návštěvě lékaře mimo jiné patří.