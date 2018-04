Jennifer Lopezová odsuzuje posílání erotických zpráv přes mobil

Zpěvačka Jennifer Lopezová (46) se pustila do kritiky sextingu, tedy posílání erotických zpráv prostřednictvím chytrých telefonů. Šestačtyřicetiletá matka dvou dětí to považuje za něco velmi neatraktivního a nebezpečného. Sama by se do toho nepouštěla.