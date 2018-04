Jennifer Lawrence je módní ikona, kterou můžete kopírovat

Hvězdou červeného koberce se stala poměrně nedávno, přesto její vzhled a styl působí naprosto sebejistě a přirozeně. Pro záři reflektorů a titulní stránky módních magazínů se přímo narodila. S elegancí a nonšalancí uděluje lekce i velmi zkušeným celebritám, a proto není divu, že se rychle stala skutečnou módní ikonou hodnou následování.

Krásná herečka s nepopiratelným smyslem pro humor umí zazářit na předávání filmových cen a premiérách stejně jako v soukromí. Sledovat její šatník se vyplatí, můžete se jím inspirovat i směle kopírovat. Není to nic složitého.

Bílá: efektní minimalismus

Podíváte-li se detailněji na její garderóbu, objevíte spoustu oblečení bílé barvy. Herečka nosí bílou hodně často a v mnoha podobách. Stejně jako černá i bílá představuje neutrální základ, který lze snadno kombinovat se všemi ostatními barvami a navíc sluší každému odstínu pleti. Dlouhé róby i efektní kabáty, koktejlové šaty a modely na denní nošení v bílých tónech představují vrchol minimalistické elegance a sázku na jistotu.

Crop top: sexy zkracování

Tvář módního domu Dior si trend krátkých topů mimořádně oblíbila a propaguje ho již druhou sezonu. Nutno podotknout, že asi žádná jiná celebrita neumí nosit tzv. crop top s větší grácií než právě Jennifer. Vršky ve zkrácené délce nosí na červený koberec, módní přehlídky i méně oficiální příležitosti a vždy vypadá sexy a šik. Základem úspěchu je samozřejmě pevné bříško a hezká pokožka, kterou hollywoodská superstar samozřejmě má. Krátké topy vyniknou v kombinaci se sukní i kalhotami, s dlouhými rukávy i bez.

Dokonalé černé koktejlky

Jeden ze základní pilířů šatníku 23leté rodačky z Kentucky tvoří i černé krátké šaty. Dokonale padnoucí střih, zajímavé detaily a správně zvolené doplňky nikdy nenechají žádnou ženu na holičkách. Není divu, že "little black dress" patří mezi vůbec neoblíbenější kousek oblečení žen od dob Coco Chanel, která s tímto modelem přišla a zvítězila na plné čáře. Malé černé by alespoň v jednom exempláři neměly chybět ani ve vašem šatníku. Hodí se na den do kanceláře i na méně formální společenské akce, kde by dlouhá róba působila nepatřičně.

Večerní róba: Krása moderní couture

Krásné a luxusní společenské šaty neodmyslitelně patří ke správné hollywoodské superstar. Jennifer se často obléká do haute couture kreací módního domu Dior, jehož se stala tváří. Rafinované střihy a odlišný přístup návrháře Rafa Simonse k siluetám a celkovému pojetí nejluxusnějších šatů světa dokáže hvězda série Hunger Games vynést jako málokterá modelka. Většina ikonických vzhledů červeného koberce v sobě spojuje minimalismus a promyšlené detaily. Žádná přezdobenost, třpytky, flitry a volánky pohromadě, ale maximálně vkusné šaty, ve kterých vynikne jejich nositelka.

Šperky: rafinované naušnice

Od té doby, co si herečka nechala radikálně zkrátit vlasy, nosí stále častěji nápadné náušnice. Obrovské barevné drahokamy, nepřehlédnutelné geometrické tvary a spousta třpytu, přesně takové šperky se k jednoduchému oblečení a sportovnímu účesu hodí nejlépe. Na dlouhé šíji klenoty vyniknou a přirozeně doladí celkový vzhled. Navíc mají ještě jednu funkci: opticky zeštíhlují obličej a protahují krk. Využijte tohoto triku i vy, opravdu funguje.

Klobouk: jedinečný doplněk mimo záři reflektorů

Ani v soukromí nepostrádá držitelka Oscara a Zlatého Glóbu styl a šmrnc. Mezi její oblíbené doplňky patří nejrůznější klobouky tmavých barev a zejména pak modely se širokou krempou. Tento nápadný doplněk si zaslouží více pozornosti, neboť správně vybraná pokrývka hlavy dokáže s celkovým vzhledem skutečné zázraky. Schováte pod ní neupravený účes, či naopak necháte vyniknout dlouhým loknám. O dalších praktických vlastnostech ani nemluvě. Nebojte se nosit módní klobouky, budete stylová i v obyčejném kabátě a džínách.

Barvy: neutrální odstíny

O barvách v šatníku Jennifer Lawrence již byla řeč. Vedle bílé a černé herečka často sahá také po béžové, temně modré, pastelově žluté. Důvod je zcela prostý. Všechny tyto odstíny patří do neutrální palety, která vládne většině oblečení, jaké si kdy módní ikona oblékla.

Limitovaná nabídka barev však není svazující, ba právě naopak. Jednotlivé kousky lze mezi sebou snadno kombinovat, jednoduše se ladí s botami, kabelkami i šperky. Objeví-li se nějaká další barva či nápadný odstín, o to více vynikne. Totéž platí i o líčení, které má herečka v oblibě spíše dramatičtější. Celkový vzhled díky pečlivě zvoleným barvám působí harmonicky.