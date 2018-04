Necvičím, zhubla jsem jen díky stravě, říká bývalá boubelka Hudsonová

„Neměla jsem na cvičení čas. Musela jsem si jen hlídat, co všechno jsem snědla,“ sdělila Jennifer v rozhovoru v talkshow ITV ́s Lorraine.



Zpočátku jí dělalo problém odolávat lákavým dobrotám v obchodech, ale měla pevnou vůli a dokázala si sladká jídla odepřít.

„Někdy jsem si chtěla něco dát, ale zastavila jsem se a řekla si, že je ještě příliš brzy na další jídlo. Tak jsem si to nekoupila. Od porodu si dávám velký pozor na to, co jím,“ pokračovala herečka, která v roce 2008 zazářila vedle Sarah Jessicy Parker ve filmovém zpracování známého televizního seriálu Sex ve městě.

I synovi chce jít dobrým příkladem a snaží se jíst zdravá jídla. Nechce, aby si z dětství nesl špatné stravovací návyky.

„Jíst zdravě rozhodně funguje. Jsem na svou proměnu vcelku pyšná. A snad na mě za to bude jednou pyšný i můj syn,“ dodala herečka, která v poslední době kvůli pěvecké soutěži The Voice UK, kde funguje jako porotce, pobývá často ve Velké Británii.

„Stýská se mi po Americe. Jsem patriot. V Británii je také moc fajn a líbí se tu i mému synovi, to je nejdůležitější,“ dodala.