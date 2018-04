Nejkrásnější na světě je podle magazínu People už podruhé Anistonová

Herečka byla velmi polichocena, že je pro tolik lidí stále krásná. Prý ji ani ve snu nenapadlo, že by se v sedmačtyřiceti letech ještě mohla v žebříčku nejkrásnějších celebrit umístit tak vysoko. „Říkala jsem si, že to snad nemůže být možné. Byla jsem z toho tak nadšená a vzrušená,“ sdělila herečka magazínu People, který výsledky oznámil (na předchozí držitele titulu se podívejte zde).

Anistonová si však je vědoma toho, že nic nemá zadarmo. Pečuje o sebe už od mládí. „Když jsem byla mladá, neustále jsem pila mléčné koktejly a ládovala do sebe hranolky. A pak jsem si řekla, že takhle ne a nastala opravdu rychlá proměna. Začala jsem se zajímat o to, co jím,“ sdělila dál v rozhovoru.

K hubnutí a péči o sebe ji také přiměl její tehdejší agent, který jí sdělil, že nedostala roli kvůli tomu, že byla trochu oplácaná. „Dříve jsem měla docela dost kulatý obličej a musela jsem při líčení hodně konturovat, to už teď naštěstí není potřeba,“ míní.



Své popularity využívá herečka i v reklamě:



Nyní je herečka šťastná, že ji ve zdravém životním stylu podporuje i její manžel Justin Theroux, který s ní pravidelně chodí běhat a cvičí. „Je úžasný. Dokáže mě rozesmát, zajímá se o mě. Je neuvěřitelně talentovaný ve všem možném a je to prostě skvělý chlap,“ sdělila herečka a prozradila i svůj trik na to, jak se dlouho udržet v kondici.

„Je potřeba být klidný, pokorný, laskavý, věřit si, být poctivý a umět dobře plánovat svůj čas,“ dodala.

