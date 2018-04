Jennifer Anistonová nemá skvělou postavu zadarmo, denně tvrdě dře

Anistonová prý váží skoro stejně, jako když začínala hrát v seriálu Přátelé. Ve formě se udržuje už dlouhá léta stále stejným způsobem. Pouze přidala u cvičení na intenzitě a o trochu více omezila příjem stravy. Po čtyřicítce to prý s udržením váhy není tak jednoduché.



Každý den začíná zdravou snídaní a cvičením a hned po probuzení vypije teplou vodu, do které vymačká půlku citronu. „Když pracuji, vstávám v půl páté ráno. Když mám volný den, vstanu v osm hodin ráno. Vždycky si na cvičení udělám čas. Mám výhodu v tom, že nejsem lenivá a miluji pohyb,“ sdělila Anistonová v rozhovoru pro americký server Well and good.

Nikdy nezapomíná ani na osvěžení pleti. K tomu jí prý stačí jen obyčejné mýdlo. „Vyhovuje mi to. Mám ráda, když jsou věci jednoduché a nezabírají příliš mnoho času. Voda a mýdlo je to pravé pro mou pleť,“ pokračovala herečka.

Hned po očistě těla následuje očista mysli. S manželem Justinem Therouxem pravidelně zhruba půl hodiny medituje.

„Většinou si pak dám proteinový koktejl s banány, borůvkami a mraženými malinami. Nebo si udělám zeleninový koktejl. A když si nemohu udělat koktejl, dám si toast se sázeným vejcem a trochou avokáda. Nebo si dám kaši z vloček a mandlového mléka a přidám do toho trochu banánů. Je to velice lahodné,“ prozradila svůj recept na zdravou snídani.

Ačkoli se takto stravuje už mnoho let, stále se jí tento typ snídaně nepřejedl a vyhovuje jí. „Dodá mi to hodně energie,“ míní.

Po snídani se pak svěří do rukou profesionálního trenéra. „Trénuje mě žena, která normálně vyučuje jógu. Dáváme si zahřívací kolo plné cvičení na půl hodiny a pak čtyřicet minut praktikujeme jógu. Je to opravdu intenzivní cvičení a je náročné,“ doplnila.

Když nemůže mít k ruce svou trenérku, zajde do posilovny, nebo jde běhat. Někdy vyrazí i na kolo. „Klíč k vysněné postavě najdete v pohybu,“ dodala. Takový režim si ale mohou dovolit pouze ženy, které mají pracovní nasazení podobné jako Jennifer. Kdyby měla okolo sebe děti a chodila od rána do večera do práce, bylo by dodržování takového programu složitější.

Jennifer s kolegy ze seriálu Přátelé: