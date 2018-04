Jen šampon nestačí. Vlasy vyživí hlavně barvy, tvrdí odbornice

1. Přípravky nejlépe z jedné řady

Trichologie Vědní obor zabývající se vlasy a vlasovou pokožku, patří do oboru dermatologie.

Šampon, kondicionér i maska a stylingové přípravky by měly být nejlépe od od jedné značky a ze stejné řady. „Přípravky k sobě ladí chemicky. I když použijete šampon a kondicioner pro jemné vlasy různých značek, neublížíte si sice, ale neposkytnete vlasům tu nejlepší péči. Přípravky pak nemusí správně fungovat,“ vysvětluje tricholožka Alena Šamanová.

2. Styling se musí umět správně používat

Pro svůj typ vlasů bychom si měli vybrat odpovídající péči. Pokud si nevíte rady, poradí vám odborník (kadeřník či tricholog). „Bohužel se často stává, že například ženy s jemnými vlasy chtějí dosáhnout co největšího objemu a nanesou na vlasy tužidlo nejsilnějšího stupně. To je ale chyba, pro jemné vlasy se hodí spíš středně tužící přípravky, které vlasy tolik nezatíží,“ vysvětluje Šamanová.

Mějte na paměti, že všeho moc škodí. Styling ano, ale nepřehánět.

Účinek některých stylingových přípravků se aktivuje teplem. Patří k nim například tužidla. „Pokud nanesete tužidlo a necháte vlasy jen volně proschnout, žádného efektu se nedočkáte. Po nanesení vlasy vyfénujte,“ dodává tricholožka.

Velký pozor si také dávejte při nanášení gelů, vosků a dalších stylingových přípravků na vlasy. Tyto přípravky by se neměly dostat ve větším množství na pokožku hlavy, patří jen na vlasy. „Velkým prohřeškem je například typický mužský návyk: nanesou si do dlaní gel, projedou vlasy skrz na pokožku,“ říká Šamanová. Stejně tak většina vlasových masek na pokožku nepatří. Pokud ano, pak je to na výrobku výslovně uvedeno.

Vlasy fénujte zásadně na střední teplotu, nevystavujte je zbytečně příliš horkému vzduchu.

3. Drogerie vs. „profi“ přípravky

Kadeřníci a výrobci vlasové kosmetiky dostupné v kadeřnictvích samozřejmě propagují tyto přípravky a na šampony z drogerie se „netváří“. „Já s tím nesouhlasím. Když má člověk zdravé vlasy i vlasovou pokožku, všechny produkty, které jsou na trhu, musí být pro organismus bezpečné. Za sedmnáct let praxe jsem došla k názoru, že když někomu něco vyhovuje, ať to používá. Ale podle mě by si tedy měl od té firmy či značky zvolit celou řadu, včetně stylingu,“ vysvětluje tricholožka Alena Šamanová, která také doporučuje značky přípravků střídat.

4. Barvy na vlasy opravdu prospívají

Dnešní barvy na vlasy, ať už to jsou ty pro domácí použití, nebo v kadeřnických salonech, vlasy nepoškozují. Řeč je však samozřejmě o barvách, nikoli odbarvovačích.

A jsou barvy v kadeřnických salonech opravdu kvalitnější? „Je pravda, že pro profesionály firmy barvy staví jinak. Odborník by se měl vyznat, a měl by přesně vědět, jak barvu správně nanést a namíchat. Bohužel jsem se setkala i s profesionály, kteří nedodržovali technologický postup. Ale ti, kteří jej dodržují, opravdu dokážou s barvou pracovat jinak, než klient doma,“ vysvětluje Alena Šamanová.

Barvy jsou dnes narozdíl od dřívějška bezpečné a že obsahují takové složky, které opravdu vlasový stvol vylepší. „Já vždy tvrdím, že jen šampon nestačí. Šampon má za úkol dokonale umýt, očistit, ale pro dostatečnou výživu doporučuji masky i moderní barvy,“ říká tricholožka.

Barvy, které jsou určené pro domácí použití, nejsou podle tricholožky tolik odlišné, ale lidé je prý neumí používat. „Setkala jsem se s klienty, kteří mají u kořínků tu barvu, kterou chtěli, a na koncích ji mají úplně jinou,“ dodává. Dodrží-li ale prý lidé přesně návod, který je součástí každé barvy pro domácí použití, pak by mělo být vše v pořádku. Péče v kadeřnickém salonu s profesionálními řadami je dle Šamanové ale opravdu na jiné úrovni.

5. Denní mytí nevadí

Říkáte si, že pokud si budete mýt vlasy každý den, vlasům tím neprospějete? Pak se obáváte zbytečně. Vlasy by si měl každý mýt tak často, jak uzná za vhodné. „Nám vždy na školeních říkali, že vlasy se mají mýt podle potřeby,“ říká tricholožka. Upozorňuje však, že k každodennímu mytí bychom měli používat šampony, které jsou k tomu určené a vhodné pro náš typ vlasů.

6. S gumičkami a sponkami opatrně

Gumičky, sponky a jiné vlasové doplňky klidně noste. Jen střídejte místa sepnutí a dávejte pozor, aby nebylo příliš těsné. „Neustálé nošení culíku a vůbec jakýkoli systematický tah na jednom místě může vést až k takzvané traumatické alopecii, tedy vypadávání vlasů,“ vysvětluje Alena Šamanová.

7. Čepice noste jen po dobu nezbytně nutnou

Vlasy i vlasová pokožka potřebují dýchat, časté a dlouhodobé nošení čepic či neprodyšných pokrývek hlavy jim vůbec neprospívá. „Na pokožce hlavy se změní mikroklima, může mít za následek zvýšené vypadávání vlasů až plešatění,“ říká Alena Šamanová.

Samozřejmě neradíme, abyste se čepicím úplně vyhnuli. „V zimě si ji samozřejmě vezměte, ale jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud jste celý den venku, pak si vlasy večer určitě umyjte. V létě zase volte takovou pokrývku hlavy, která je prodyšná, z lehkých materiálů,“ radí tricholožka.